Anca Alexandrescu anunță că va candida la Primăria Capitalei

1 minut de citit Publicat la 23:04 28 Oct 2025 Modificat la 23:05 28 Oct 2025

Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Capitalei / foto: facebook

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a anunțat marți seară că va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Astăzi am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București, și mi se pare onest să anunț public lucrul acesta. Și să anunț faptul că este ultima săptămână când fac această emisiune până se vor desfășura alegerile.

A fost o decizie grea pentru că vă spun sincer aveam o viață foarte liniștită. Mai am o ambiție: să demonstrez că România și Capitala ei poate să ajungă pe buzele tuturor și pentru lucruri bune, nu numai pentru lucruri rele”, a declarat Anca Alexandrescu.

Sondaj Avangarde: intențiile de vot pentru Primăria Capitalei

De asemenea, în urmă cu două zile a fost publicat un sondaj Avangarde, care arată intențiile de vot pentru Primăria Capitalei.

Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, conduce în intenţiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cotat cu 25%, urmat de Ciprian Ciucu cu 23%.

Conform sondajului, dintre persoanele care au răspuns întrebărilor, 62% au exprimat o preferinţă pentru unul dintre candidaţi, astfel: Daniel Băluţă (PSD) - 25%, Ciprian Ciucu (PNL) - 23%, Cătălin Drulă (USR) - 18%, Anca Alexandrescu (independent) - 16%, Cătălin Popescu Piedone (PNRR) - 8%, Vlad Gheorghe (DREPT) - 4%, Ana Ciceală (SENS) - 3%, şi Virgil Alexandru Zidaru (independent) - 2%.