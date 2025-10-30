Calendarul alegerilor locale din București 2025. Când începe campania electorală pentru scrutinul din 7 decembrie

Bucureștenii își aleg un nou primar general pe 7 decembrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Alegerile locale parțiale din București din 2025 se apropie, iar bucureștenii trebuie să cunoască toate etapele procedurale. Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, ocupă funcția până la alegeri, iar scrutinul este programat pe 7 decembrie 2025. Iată calendarul complet și datele importante pentru candidați și alegători.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie

Campania electorală pentru alegerile locale parțiale din București va începe pe 22 noiembrie 2025, cu 15 zile înainte de scrutin. Ea se va încheia în preziua alegerilor, sâmbătă, 6 decembrie, ora 7:00, conform legislației electorale.

Campania va fi concentrată pe proiectele candidaților pentru Capitală, iar prezența media și online va juca un rol important în informarea alegătorilor.

Candidaturile se pot depune până pe 17 noiembrie

Depunerea candidaturilor pentru Primăria Generală a Bucureștiului a început pe 12 noiembrie 2025, iar perioada de depunere se încheie cel mai târziu pe 17 noiembrie 2025.

Etapele principale pentru candidați:

11 noiembrie 2025: începe depunerea candidaturilor pentru funcția de primar în cele 12 localități unde se organizează alegeri parțiale;

începe depunerea candidaturilor pentru funcția de primar în cele 12 localități unde se organizează alegeri parțiale; 12 noiembrie 2025: începe depunerea candidaturilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru Primăria București;

începe depunerea candidaturilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru Primăria București; Până pe 15 noiembrie 2025: se înregistrează alianțele electorale la BEC comunale și orășenești;

se înregistrează alianțele electorale la BEC comunale și orășenești; Până pe 16 noiembrie 2025: se înregistrează alianțele electorale la BEC Buzău și BEC București;

se înregistrează alianțele electorale la BEC Buzău și BEC București; Până pe 17 noiembrie 2025: se încheie perioada de depunere a tuturor candidaturilor.

Calendarul complet al alegerilor locale din București

Iată cronologia completă a alegerilor locale parțiale din București 2025:

2 noiembrie 2025: începe perioada electorală odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern privind alegerile;

începe perioada electorală odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern privind alegerile; 11 noiembrie 2025: începe depunerea candidaturilor pentru primăriile din 12 localități;

începe depunerea candidaturilor pentru primăriile din 12 localități; 12 noiembrie 2025: începe depunerea candidaturilor pentru Primăria Generală București și pentru Consiliul Județean Buzău;

începe depunerea candidaturilor pentru Primăria Generală București și pentru Consiliul Județean Buzău; 15 noiembrie 2025: termen-limită pentru înregistrarea alianțelor electorale la BEC comunale și orășenești;

termen-limită pentru înregistrarea alianțelor electorale la BEC comunale și orășenești; 16 noiembrie 2025: termen-limită pentru înregistrarea alianțelor electorale la BEC Buzău și BEC București;

termen-limită pentru înregistrarea alianțelor electorale la BEC Buzău și BEC București; 17 noiembrie 2025: termen-limită pentru depunerea tuturor candidaturilor;

termen-limită pentru depunerea tuturor candidaturilor; 22 noiembrie 2025: începe oficial campania electorală;

începe oficial campania electorală; 2 decembrie 2025: tipărirea buletinelor de vot, cu cel mult cinci zile înainte de alegeri;

tipărirea buletinelor de vot, cu cel mult cinci zile înainte de alegeri; 6 decembrie 2025, ora 7:00: se încheie campania electorală;

se încheie campania electorală; 7 decembrie 2025, între orele 7:00 și 21:00: votarea la alegerile locale parțiale.

Această cronologie clară ajută atât candidații, cât și alegătorii să respecte termenele legale și să fie pregătiți pentru scrutin.