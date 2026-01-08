Un șofer român a blocat o autostradă din Belgia după ce s-a răsturnat cu camionul. Acesta le-a spus polițiștilor că s-a „înecat cu apă”

Şoferul de camion român a tras de volan, iar mişcarea bruscă l-a proiectat în parapetul care despăţea benzile de mers ale autostrăzii. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un șofer de camion român circula pe autostrada E42 spre Namur, în Belgia când susţine că i s-a făcut sete şi a luat o gură de apă. Însă a pierdut controlul volanului şi a lovit parapetul autostrăzii, iar mii de piese auto au căzut din vehicul şi au ajuns pe drum blocând circulaţia timp de mai multe ore.

Potrivit presei din Belgia, românul a declarat în faţa poliţiştilor sosiţi la faţa locului că i s-a făcut sete, aşa că a scos sticla de apă şi a băut o înghițitură, dar, din păcate, s-a înecat. Apoi a tras de volan, iar mişcarea bruscă l-a proiectat în parapetul care despărțea benzile de mers ale autostrăzii.

Șoferul român transporta piese auto, care la impact s-au vărsat pe autostradă. Bărbatul a fost rănit în accident și a fost dus la Spitalul Mont Légia. Poliția rutieră a intervenit la fața locului, iar serviciul de depanare s-a ocupat atât de camion, cât și de piesele care s-au împrăştiat pe asfalt, provocând astfel perturbări de trafic.

Autostrada nu a fost închisă, dar șoferii care se îndreptau spre Namur au fost rugați să folosească o singură bandă. Piesele auto au fost strânse de pe carosabil în 6 ore, dar curățarea autostrăzii a durat mult mai mult, pentru că din camion se scursese ulei.