Ce spune Ministrul Energiei despre posibilitatea preluării activelor Lukoil de către Chevron: „Ar fi un semnal extrem de bun”

Oferta vizează rafinăriile companiei ruse şi peste 2.000 de benzinării din Europa / sursa foto: Hepta

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că reintrarea companiei americane Chevron în România, în cazul în care ar prelua activele Lukoil din ţara noastră, ar fi un mesaj politic, strategic şi regional foarte bun din partea SUA, potrivit Agerpres.

„Cred că ar fi un mesaj politic, strategic, regional foarte bun din partea SUA. Eu sunt subiectiv, dar chiar cred că România este cel mai bun partener al SUA în întreaga Europă Centrală şi Est. România are o poziţie geostrategică extrem de importantă, un istoric foarte serios cu Statele Unite ale Americii, şi cred foarte mult că trebuie să jucăm principalul rol atât în coridorul vertical, cât şi în reconstrucţia Ucrainei.

Iar acest lucru se face doar în parteneriat cu actuala administraţie de la Washington şi ar fi un semnal extrem de bun şi pozitiv şi m-aş bucura foarte mult să vedem statul american prezent mai mult, cu investiţii foarte mari în România, şi fac tot ce ţine de mine ca să ca să ajungem acolo”, a răspuns Ivan, întrebat care este opinia sa referitoare la posibila reintrare a Chevron în România.

Financial Times a scris, miercuri, că firmele energetice americane Chevron şi Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de 22 miliarde de dolari (20,3 miliarde de euro) pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale grupului rus Lukoil, afectat de sancţiuni.

Oferta vizează rafinăriile companiei ruse şi peste 2.000 de benzinării din Europa, Asia şi Orientul Mijlociu, inclusiv rafinăria Burgas din Bulgaria, şi diverse antrepozite fiscale.

Chevron şi Quantum Energy Partners intenţionează să împart ă între ele întregul portofoliu extern

Tranzacţia ar urma să aibă sprijinul potenţial al administraţiei Trump, care a permis companiilor americane să negocieze cu Lukoil până în 17 ianuarie.

Dacă tranzacţia se va realiza, Chevron şi Quantum Energy Partners intenţionează să împartă între ele întregul portofoliu extern al Lukoil.

Această structură a acordului pare să aibă sprijinul potenţial al administraţiei Trump, a precizat Financial Times citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Şi alte companii, printre care ExxonMobil, Chevron, Carlyle Group, Midad Energy şi MOL sunt interesate de activele internaţionale ale Lukoil.

Statele Unite şi Marea Britanie au impus în octombrie sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft - în urma invadării Ucrainei. Ulterior, Statele Unite au extins până în 17 ianuarie 2026 termenul limită pentru vânzarea activelor internaţionale ale Lukoil.

După impunerea sancţiunilor SUA, Lukoil s-a confruntat cu perturbări în activitatea externă. Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol în Rusia şi în străinătate şi a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaţionale, care produc 0,5% din petrolul global şi a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declaraţiilor contabile din 2024.