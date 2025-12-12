Cât de mult s-ar putea scumpi benzina şi motorina pentru români în 2026, după sancțiunile americanilor asupra Lukoil și Rosneft

Cât de mult s-ar putea scumpi benzina şi motorina pentru români în 2026. foto: pexels.com

Puterea de cumpărare a românilor a scăzut foarte mult, în condițiile în care inflaţia rămâne crescută, aproape de 10%. Veştile proaste nu se opresc aici, pentru că, în 2026, preţurile carburanților s-ar putea majora şi mai mult, o situaţie care ar atrage alte scumpiri în lanţ. După sancțiunile americanilor asupra Lukoil și Rosneft, prognoza de scumpiri la pompă, pentru România, este de 5-10% - la benzină - şi de 7-12% - la motorină - în primele 3 luni din 2026. "Din păcate, din analiza noastră, există o zonă foarte expusă, în care prezenţa rafinăriilor ruseşti este puternică. Discutăm de Bulgaria, de România, de Serbia", a spus Dumitru Chisăliţă, președintele Asociației Energia Inteligentă, la Antena 3 CNN.

Aceste scenarii au fost puse pe masă de Asociaţia România Inteligentă.

"Discutăm de o analiză, care a plecat de la ceea ce au însemnat acele restricţii care au fost puse impuse celor două companii ruseşti Lukoil și Rosneft. Ele au o mare pondere, în special, în Europa Centrală şi de Est.

În celelalte state, prezenţa lor este mai mult pe zona de livrare, de aici şi impacul mai redus acolo", a declarat Dumitru Chisăliţă, președintele Asociației Energia Inteligentă, la Antena 3 CNN.

În cazul României, prognoza specialiştilor pentru 2026 ar fi: scumpiri de 5-10% - la benzină - şi de 7-12% - la motorină - în primele 3 luni din 2026.

Nu trebuie uitată nici majorarea accizei la carburanți de la 1 ianuarie 2026. Această creştere va duce la scumpiri cu 30-40 de bani per litru la pompă.

Statul le compensează operatorilor din transportul rutier creșterea accizei la motorină

Executivul a aprobat, în şedinţa de joi, Hotărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate operatorilor de transport rutier, pentru a compensa creşterea accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, informează Ministerul Finanţelor.

Măsura vine ca răspuns la dificultăţile financiare cu care se confruntă companiile din domeniul de transport din România, pe fondul inflaţiei ridicate şi al creşterii preţului motorinei.

"Aprobarea acestei scheme reprezintă un demers de pragmatism economic: este preferabil să returnăm o parte din acciză transportatorilor români pentru a le susţine competitivitatea, decât să permitem pierderea definitivă a acestor venituri prin alimentări efectuate în afara ţării.

Această măsură contribuie la protejarea capitalului autohton şi, în mod implicit, la menţinerea locurilor de muncă dintr-un sector cu importanţă strategică", a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Obiectivul major al acestei scheme este oprirea creşterii preţurilor în lanţ. Atunci când costul transportului creşte, acest lucru se reflectă imediat în preţul fiecărui produs de la raft, afectând puterea de cumpărare a tuturor românilor.