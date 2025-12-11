Statul le compensează operatorilor din transportul rutier creșterea accizei la motorină. Obiectivul: oprirea scumpirilor în lanţ

Statul le compensează operatorilor din transportul rutier creșterea accizei la motorină. Sursa foto: Profimedia

Executivul a aprobat, în şedinţa de joi, Hotărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate operatorilor de transport rutier, pentru a compensa creşterea accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, informează Ministerul Finanţelor, conform Agerpres.

Măsura vine ca răspuns la dificultăţile financiare cu care se confruntă companiile din domeniul de transport din România, pe fondul inflaţiei ridicate şi al creşterii preţului motorinei.

"Aprobarea acestei scheme reprezintă un demers de pragmatism economic: este preferabil să returnăm o parte din acciză transportatorilor români pentru a le susţine competitivitatea, decât să permitem pierderea definitivă a acestor venituri prin alimentări efectuate în afara ţării. Această măsură contribuie la protejarea capitalului autohton şi, în mod implicit, la menţinerea locurilor de muncă dintr-un sector cu importanţă strategică", a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Obiectiv: oprirea creşterii preţurilor în lanţ

Obiectivul major al acestei scheme este oprirea creşterii preţurilor în lanţ. Atunci când costul transportului creşte, acest lucru se reflectă imediat în preţul fiecărui produs de la raft, afectând puterea de cumpărare a tuturor românilor. Prin compensarea parţială a accizei, statul acţionează preventiv pentru a menţine preţurile stabile şi pentru a evita blocajele în lanţurile de aprovizionare care ar putea perturba întreaga economie, explică reprezentanţii MF.

"Măsura vine ca răspuns la dificultăţile financiare cu care se confruntă firmele de transport din România, pe fondul inflaţiei ridicate şi al creşterii continue a preţului motorinei, care a ajuns să reprezinte peste 40% din totalul cheltuielilor operaţionale ale firmelor de transport. În ultimii ani, costurile de operare ale transportatorilor rutieri au crescut semnificativ, afectând în special microîntreprinderile, care reprezintă peste 80% din piaţă. În plus, implementarea Pachetului Mobilitate 1 a generat cheltuieli suplimentare pentru fiecare vehicul, iar practica plăţii anticipate a combustibilului a pus presiune suplimentară pe lichiditatea firmelor", se mai arată în comunicat.

Perioada de valabilitate a schemei este până la 31 iulie 2026 pentru emiterea dispoziţiilor de plată, respectiv 31 decembrie 2026 pentru plata efectivă a ajutorului. Bugetul total este de 190 milioane lei.

Beneficiarii schemei sunt operatorii de transport rutier licenţiaţi în România, atât pentru transport de marfă, cât şi pentru transport de persoane (cu excepţia transportului public local).

Ajutorul este sub formă de grant, în limita a 40 bani/litru de motorină achiziţionată între 1 octombrie - 31 decembrie 2025 şi 65 bani/litru între 1 ianuarie - 31 martie 2026. Numărul estimat de beneficiari este de 2.200 de operatori.

Schema va fi administrată de Autoritatea Rutieră Română, iar Ministerul Finanţelor este ordonatorul principal de credite. Hotărârea a fost elaborată în consultare cu toate instituţiile relevante, precum şi cu operatorii de transport, pentru a asigura un control riguros al modului de acordare şi utilizare a fondurilor, precizează sursa menţionată.