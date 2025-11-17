Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria București. Portret, CV, biografie, familie

5 minute de citit Publicat la 15:22 17 Noi 2025 Modificat la 15:28 17 Noi 2025

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei. Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, are 47 de ani și ultimul deceniu l-a dedicat Bucureștiului. A fost consilier general, apoi, din octombrie 2020, a devenit primarul Sectorului 6. La alegerile de anul trecut a fost reales cu 73% și a fost al doilea cel mai votat primar din România, după Nicușor Dan.

CV-ul lui Ciprian Ciucu. Studii și funcții ocupate

Ciprian Ciucu s-a născut la 16 martie 1978, este absolvent al Facultății de Științe Politice și deține un master în Politici Publice și Integrare Europeană la SNSPA.

Are certificări în leadership, management de proiect și evaluarea politicilor publice.

Cariera lui politică a început în 2016, când a candidat independent la Primăria Generală cu sprijinul partidului M10. În aprilie 2016 a intrat în PNL, devenind apoi consilier general, primar și președinte al organizației PNL București.

Programul lui Ciprian Ciucu pentru Primăria București

Pentru București, Ciprian Ciucu propune un plan care vizează termoficarea, traficul, urbanismul, transportul public, spitalele, parcurile și curățenia. Spune că orașul are nevoie urgentă de mentenanță, investiții și coordonare administrativă coerentă. Primul proiect anunțat este regenerarea urbană a zonei centrale - Bulevardul Magheru, Calea Victoriei, Centrul Vechi, zona Unirii și Piața Lahovari - zone care în prezent sunt degradate, deși reprezintă cartea de vizită a orașului.

În programul său pentru Capitală, Ciprian Ciucu propune extinderea modelului aplicat în Sectorul 6 la nivelul întregului București, cu obiectivul de a-l transforma într-un „oraș parc”. Conceptul urmărește folosirea sistematică a spațiilor mici și fragmentate dintre blocuri pentru amenajarea de zone verzi accesibile, astfel încât locuitorii să aibă spații de recreere aproape de casă, nu doar în marile parcuri.

Ideea presupune reconfigurarea terenurilor neutilizate din cartiere – alei degradate, terenuri abandonate, grădini neamenajate – în spații verzi funcționale, cu vegetație, mobilier urban și acces pietonal. Astfel, prin conectarea acestor spații, fiecare cartier ar beneficia de o rețea locală de zone de relaxare și umbră.

În viziunea lui Ciprian Ciucu, Bucureștiul ar urma să fie reconfigurat gradual astfel încât zonele verzi să devină parte integrată din peisajul urban, și nu doar elemente izolate pe hartă.

Realizările lui Ciprian Ciucu în funcția de primar al Sectorului 6

În cei cinci ani de mandat, Ciprian Ciucu a derulat proiecte în aproape toate domeniile: infrastructură rutieră și urbană, spații verzi, educație, social, regenerare urbană și digitalizare. A deschis prima Bancă Locală de Alimente din România și a lansat un program prin care bucătari profesioniști gătesc zilnic mese calde pentru oameni vulnerabili și pentru elevii înscriși în programul „Școală după școală”. Prin acest sistem, copiii primesc mâncare proaspătă, iar costurile din bugetul public au fost reduse semnificativ.

Sectorul 6 a mai derulat un program amplu de modernizare a infrastructurii educaționale. Aproximativ jumătate dintre școli, grădinițe și licee au trecut prin lucrări de reabilitare, consolidare sau reconstrucție. În total, 22 de unități de învățământ au fost modernizate, iar alte 11 clădiri noi au fost construite, cu spații adaptate cerințelor actuale – laboratoare, săli de curs și zone sportive.

În ceea ce privește creșele, sectorul a finalizat o clădire nouă și mai are două în construcție, după o perioadă lungă în care acest tip de infrastructură a fost neglijat în București.

Pe lângă lucrările de construcție, toate unitățile de învățământ au fost dotate cu mobilier, echipamente digitale și materiale educaționale achiziționate prin programe cu finanțare europeană.

Totodată, din 2020 și până acum, în Sectorul 6 au fost transformate aproximativ 500.000 de metri pătrați de terenuri neutilizate în spații publice: parcuri, zone verzi, locuri de joacă și zone de recreere în cartiere precum Drumul Taberei, Militari și Giulești. În aceeași perioadă au fost plantați circa 15.000 de arbori și peste 300.000 de arbuști, în cadrul unui program extins de reamenajare urbană.

Au fost create sau modernizate 93 de locuri de joacă și 80 de terenuri de sport. Tot în Sectorul 6 a fost amenajat Parcul Liniei, un parc liniar de aproximativ 4 kilometri lungime și 16 hectare, aflat în faza finală de realizare.

O altă zonă transformată radical este promenada Lacul Morii, sufocată ani la rând de deșeuri. Din 2022, aici există cea mai lungă pistă urbană de alergare profesională din București, cu o lungime de 2,2 kilometri și certificare oficială. Zona are alei de promenadă, locuri de relaxare din care se vede apusul, piste de biciclete, rastele și stații de reparații.

Proiectul a devenit deja reper turistic și se extinde: insula Lacul Morii este în lucru, iar anul viitor încep amenajările Parcului Lacul Morii, care va integra Parcul Crângași - complet modernizat - și insula de 3,4 hectare, cu plaje, pontoane pentru sporturi nautice, locuri de relaxare și ambarcațiuni fără motor. Vor exista și insule plutitoare pentru flora și fauna locală, cu platforme de cuibărit pentru păsări. Parcul se va întinde pe 16,6 hectare și va lega zona Ciurel de comuna Chiajna.

Familia lui Ciprian Ciucu. Cine este soția lui

Ciprian Ciucu este căsătorit cu Cristina Simona Ciucu, manager financiar. Cuplul are un copil.

Conform declarației de avere, locuiește în București. Deține două apartamente achiziționate în 2004 și 2010. Familia are, de asemenea, terenuri în județele Argeș și Ilfov.

Ce avere are Ciprian Ciucu

Potrivit ultimei declarații de avere de pe site-ul Primăriei Sectorului 6, Ciprian Ciucu deține, împreună cu soția, două terenuri: unul agricol, în Argeș, la Podu Dâmboviței, cumpărat în 2011 și întins pe 5.047 de metri pătrați, în coproprietate 50% cu soția, și un teren intravilan în Odăile-Ilfov, moștenit în 2018, cu o suprafață de 500 de metri pătrați, în care este unic proprietar.

La capitolul clădiri, Ciucu declară două apartamente în București: unul de 34 mp, cumpărat în 2004 și deținut integral, și un apartament de 61 mp achiziționat în 2010, deținut în proporție de 50% împreună cu soția.

La bunuri mobile, singurul mijloc de transport declarat este un Renault fabricat în 2023 și cumpărat anul trecut. Nu sunt menționate bijuterii, obiecte de artă sau alte bunuri cu valoare mai mare de 5.000 de euro.

La partea financiară, același document precizează că primarul Sectorului 6 are mai multe conturi și economii la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania, însumând peste 185.000 de lei și aproape 17.000 de euro, la care se adaugă un cont în dolari cu 70 de dolari americani. Deține și fonduri de investiții și contribuții la sisteme de acumulare în valoare de aproximativ 72.000 de lei. Nu sunt declarate acțiuni, împrumuturi acordate sau alte plasamente.

La capitolul datorii, Ciprian Ciucu are două credite: un împrumut în euro contractat la Raiffeisen în 2010, scadent în 2040, cu soldul rămas de 46.303 de euro, și un credit în lei al soției, angajat în 2023, scadent în 2028, de 75.200 de lei.

Veniturile încasate în ultimul an fiscal sunt următoarele: salariul de primar, în valoare de 214.810 lei, la care se adaugă indemnizația pentru participarea la ședințele Companiei Naționale de Investiții, în valoare de 4.382 lei. Soția a câștigat 89.360 de lei din funcția de management financiar la Centrul Român de Politici Europene. La toate acestea se adaugă alocația copilului, de 3.059 lei. Ciprian Ciucu a mai declarat venituri de 2.880 de euro provenite din închirierea unui apartament.