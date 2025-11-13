Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele”

<1 minut de citit Publicat la 10:26 13 Noi 2025 Modificat la 10:26 13 Noi 2025

Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei, 13 noiembrie 2025. Sursa foto: Antena 3 CNN

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, şi-a depus joi dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.

„Sunt convins că am prima șansă să câștig această cursă electorală și să fac din București proiectul vieții mele. Este cea mai mare onoare pe care o am în această viață și nu mi-aș dori nimic mai mult”, a declarat Ciprian Ciucu.

Alături de acesta la depunerea candidaturii se află şi premierul Ilie Bolojan, preşedintele liberalilor.

Pe 4 noiembrie, Biroul Politic Naţional al PNL a validat, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, la propunerea organizaţiei de Bucureşti.

Ciprian Ciucu îşi propune să le ofere bucureştenilor o administraţie modernă, eficientă şi orientată spre soluţii concrete pentru dezvoltarea Capitalei, preciza, la acea dată, PNL.