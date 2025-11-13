Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București

4 minute de citit Publicat la 10:30 13 Noi 2025 Modificat la 10:30 13 Noi 2025

Ciprian Ciucu candidează la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Generală. Foto: Agerpres

Are 47 de ani și ultimii zece ani din viață i-a dedicat Bucureștiului. Ciprian Ciucu a fost consilier general, iar din octombrie 2020 este primarul Sectorului 6. Anul trecut a fost reales cu 73% și a fost cel mai votat primar din România, după Nicușor Dan. Acesta candidează la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Generală și are șanse reale să devina viitorul edil al Capitalei.

Ciprian Ciucu a realizat în doar cinci ani proiecte în toate domeniile: de la infrastructură, la regenerare urbană, școli, grădinițe construite de la zero, prima creșă ridicată în Sectorul 6 după 46 de ani, la parcări noi, reabilitări de blocuri, până la zona socială. Anul trecut, a deschis prima Banca Locală de Alimente, din România. Aici sunt donate de către producători și comercianți alimente, care apoi ajung în comunitate.

Bucătarii gătesc mese calde atât pentru nevoiași, cât și pentru elevii din Programul "Școală după școală". Copiii primesc mâncare proaspată, iar Primăria Sectorului 6 a redus drastic cheltuielie din bugetul public.

Ciprian Ciucu a reușit într-un timp record să construiască primul bulevard din București, după Revoluție, Valea Largă, și să amenajeze cel mai mare parc din Capitală.

Parcul Liniei, din Militari, a fost făcut pe o fostă groapă de gunoi, un munte de deșeuri provenite din construcții, astfel că a fost nevoie ca terenul obținut de la CFR să fie decontaminat. În prezent, se întinde pe 8,5 ha și se lucrează la încă 8 ha. Anul viitor, va fi cel mai lung parc liniar din Europa de sud-est.

O altă zonă sufocată zeci de ani de gunoaie și transformată de Ciucu este promenada Lacul Morii. Din 2022, aici oamenii au parte de cea mai lungă pistă de alergare urbană profesională, se întinde pe 2,2 km și este certificată. Au zone de relaxare, de unde pot vedea cel mai frumos apus din București, iar la baza digului este amenajat un drum de biciclete, cu rastele pentru ele, dar și cu stații de reparații.

Este o zonă care a devenit reper turistic. Și se va extinde! Se lucrează la insulă, iar de anul viitor încep amenajările la Parcul Lacul Morii. În el vor fi integrate Parcul Crângași, complet reabilitat, dar și insula, de 3,4 ha, cu plaje, locuri de relaxare, pontoane pentru sporturi nautice și plimbări cu ambarcațiuni fără motor.

Vor fi amenajate insule plutitoare, care vor susţine flora şi fauna existente. Ele vor fi ancorate şi vor avea platforme pentru păsări unde vor putea cuibări.

Se va întinde pe 16,6 hectare, de la barajul Ciurel până la granița cu Chiajna, și va concura de departe cu Parcul Herăstrău.

Pentru toată munca sa, Ciprian Ciucu a fost desemnat primarul anului în 2023!

CE A MAI FĂCUT PRIMARUL CIPRIAN CIUCU PE DOMENII DE ACTIVITATE

EDUCAȚIE

✔️25 de unități de învățământ construite de la zero sau consolidate;

✔️65 de școli și grădinițe au fost dotate cu mobilier nou, echipamente digitale, materiale didactice și sportive.

FONDURI EUROPENE

✔️A atras peste 1,5 miliarde de lei, bani nerambursabili, din fonduri europene;

INFRASTRUCTURĂ

✔️A construit Valea Largă, primul bulevard din București, după Revoluție. Fusese o uliță, pline de noroaie timp zeci de ani.

✔️A transformat în șosele moderne: Drumul Osiei și Strada Amilcar Săndulescu, pe care, din septembrie, se continuă circulația de pe Pasajul Ciurel. Practic, este prelungirea lui.

În prezent, se lucrează pe Drumul Roții și Drumul Bacriului. Urmează Belșugului;

✔️A reabilitat circa 600.000 mp de drumuri, alei și trotuare;

✔️A creat peste 11.000 de locuri de parcare pentru mașini și 1.550 de locuri de parcare pentru biciclete.

SPAȚII VERZI

✔️A amenajat 406.500 mp de spațiu verde;

✔️A plantat 15.000 de arbori și 354.500 de arbuști;

✔️A modernizat Parcul Crângași (de 86.872 mp), în totalitate;

✔️În curând, se apucă de amenajarea Parcului Grozăvești.

SOCIAL / SĂNĂTATE

✔️A construit o bancă de alimente și o cantină socială;

✔️Are în lucru un spital;

✔️A dotat Centrul medical "Sfântul Nectarie" cu aparatură de ultimă generație. Tot aici a dezvoltat singura bază de tratament balneolo din țară, administrată de o autoritate publică;

✔️A construit 40 de căsuțe pentru pisicile fără stăpân. Sunt primele din România;

✔️A amenajat singura piațetă din Sectorul 6, Piațeta Favorit. Este gata a doua: Piațeta Grozăvești;

✔️Lucrează la construcția Centrului Cultural Favorit.

✔️Instalează 886 de puncte de colectare separată a deșeurilor, pe patru fracții. Sunt realizate până acum circa 600;

✔️Curățenia și deszăpezirea le face în regie proprie, prin Administrația de Salubrizare Sector 6;

✔️Are aproape 3.000 de camere video montate în tot sectorul, care sunt monitorizate de polițiștii locali, în timp real, din dispecerat;

✔️A anvelopat aproape 400 de blocuri;

✔️A refăcut Piața Valea Ialomiței Complex Comercial Veteranilor;

✔️A amenajat 80 de terenuri de sport și 93 de locuri de joacă;

✔️A creat evenimentele marca West Side, care atrag sute de mii de vizitatori din București și chiar din țară. Acestea se susțin financiar și nu sunt cheltuiți bani publici.

CE VREA SĂ FACĂ PENTRU BUCUREȘTI

Primarul Ciprian Ciucu vrea să pună la punct termoficarea, traficul, urbanismul, transportul public, spitalele, parcurile și curețenia.

Orașul duce o lipsă acută de mentenanță, de investiții, iar primul proiect de care se va ocupa, conform declarațiilor sale, va fi regenerarea urbană a zonei centrale: Bd. Magheru, Calea Victoriei, Centrul Vechi, zona Unirii, Lahovari. Zone aflate acum în uitare, deși sunt cărți de vizită pentru turiști și nu doar.

Potrivit ultimului sondaj, publicat luna aceasta, Ciprian Ciucu se află pe primul loc în preferințele bucureștenilor, cu 26,4% din intenția de vot, urmat de Daniel Băluță cu 24,5% și de Cătălin Drulă cu 18,7%.

Material susţinut de PNL.