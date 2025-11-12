Alexandru Zidaru, cunoscut drept "Makaveli", şi-a depus candidatura la Primăria Capitalei

2 minute de citit Publicat la 21:56 12 Noi 2025 Modificat la 21:58 12 Noi 2025

Makaveli și-a depus candidatura la Primăria Generală. Foto: Hepta

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut drept "Makaveli'', și-a depus miercuri candidatura pentru Primăria București, scrie Agerpres.

El a fost însoțit la Biroul Electoral pentru Capitală de senatorul Ninel Peia, fost membru al formațiunii S.O.S. România, precum și de mai mulți susținători.

''Mi-am depus candidatura, așa cum am anunțat încă din luna mai. Am undeva la 27.000 - 28.000 de semnături. Am stat vreo 10 zile împreună cu voluntarii, de dimineața până seara, a fost o muncă asiduă, dar am reușit și le mulțumesc tuturor care au stat cu mine pe drumuri ca să le strângem, precum și celor care ne-au susținut moral'', a spus Zidaru.

Influencerul susține că, în demersul său, este devotat oamenilor care ''nu au avut curaj să vorbească până acum, care nu au existat pentru nimeni, decât în statistici sau în sondaje și pentru care statul nu a făcut nimic''.

Makaveli, influencer interlop, cercetat î n trecut î n mai multe dosare penale

Alexandru Zidaru a devenit cunoscut marelui public în urma asocierii cu susținătorii fostului candidat prezidențial pro-rus Călin Georgescu.

Antena 3 CNN a scos însă la suprafață aspecte mai tenebroase ale activității acestui personaj.

Zidaru avea în decembrie anul trecut mai mult de 200 de mii de urmăritori pe TikTok.

În perioada respectivă, el a fost chemat să dea explicații în fața procurorilor, după ce a fost numele său a apărut în documentele SRI desecretizate în urma unei ședințe CSAT.

Zidaru ar fi fost plătit de Bogdan Peșchir pentru a-l promova pe Călin Georgescu, alături de alți internauți cu notorietate semnificativă pe rețelele sociale.

"Utilizând contul 'bogpr', Peșchir a realizat donații pe TikTok de peste un milion de euro. După ce a devenit subiect de dezbatere publică, implicarea 'bogpr' în finanțarea promovării lui Călin Georgescu la nivelul platformei a fost confirmată inclusiv de reprezentanții TikTok în dialogul cu autoritățile române în data de 28.11.2024", a precizat SRI, potrivit celor consemnate în documentele desecretizate.

Conform Serviciului Român de Informații, reprezentanții TikTok au confirmat identitatea utilizatorului 'bogpr' şi au menționat că acesta a făcut plăți în valoare de 381.000 de dolari în perioada 24.10-24.11.2024 către utilizatori ai unor conturi de pe platformă implicați în promovarea lui Călin Georgescu.

Plățile au continuat și după data încheierii campaniei electorale.

Asocierea lui Makaveli cu zona infracțională datează dinaintea episodului electoral de anul trecut.

Pe numele lui au fost deschise de-a lungul timpului mai multe dosare penale pentru infracțiuni grave, cum ar fi loviri și alte violențe, port ilegal de obiecte periculoase și trafic de droguri.

Din 2017 și până la implicarea sa în promovarea, pe bani, a candidatului pro-rus, Zidaru a reușit, aparent, să rămână sub "radarul" autorităților.

Candidații la Primăria Generală mai pot depune candidaturi p â n ă pe 17 noiembrie

Perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar general al municipiului București a început miercuri și se încheie în 17 noiembrie.

Contestațiile privind candidaturile vor putea fi depuse până în data de 19 noiembrie, iar soluționarea acestora se va face până cel târziu în 20 noiembrie.

Pe 23 noiembrie, candidaturile rămân definitive.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie și se termină pe 6 decembrie, ora 7:00.

Alegătorii vor fi așteptați la urne pe 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00.