Donald Trump ameninţă regimul de la Teheran: "Îi vom lovi foarte tare dacă vor începe să omoare oameni"

Donald Trump ameninţă regimul de la Teheran. FOTO: Hepta

Preşedintele american Donald Trump a declarat, joi, că Statele Unite vor "lovi Iranul foarte puternic" dacă autorităţile de la Teheran continuă reprimarea violentă a protestelor. "Le-am spus că, dacă vor începe să omoare oameni, ceea ce au tendința să facă în timpul revoltelor, îi vom lovi foarte tare", a afirmat Trump la emisiunea "The Hugh Hewit Show".

"Se descurcă foarte prost. Și le-am spus că, dacă vor începe să omoare oameni, ceea ce au tendința să facă în timpul revoltelor, iar ei au multe revolte, dacă o vor face, îi vom lovi foarte tare", a declarat liderul de la Casa Albă pentru sursa amintită.

Protestatarii iranieni au lansat marți un apel direct pentru ajutor către președintele american Donald Trump, în timp ce revoltele au continuat să se intensifice în întreaga țară, ajungând la a zecea zi.

Apelul, distribuit pe platforma X, arată o femeie care ține în mână un mesaj pe care scrie: „Trump, simbol al păcii. Nu-i lăsa să ne omoare”.

Președintele iranian Massoud Pezeshkian a cerut miercuri forțelor de securitate să nu adopte „nicio măsură” împotriva protestatarilor, făcând o delimitare clară între participanții pașnici la manifestații și cei pe care autoritățile îi consideră „revoltați”, potrivit agenției de știri Mehr.

Accesul la Internet și liniile telefonice au fost întrerupte, joi, în Iran după ce manifestanții s-au alăturat protestelor iniţiate de prințul moștenitor aflat în exil. Locuitori din Teheran au ieșit în stradă joi seară, după un apel al prințului moștenitor exilat. Accesul la Internet și liniile telefonice din Iran au fost întrerupte imediat după începerea protestelor.

Protestatarii au ieșit în străzile din orașele din Iran de la sfârșitul lunii decembrie, pe fondul furiei provocate de creșterea costului vieții și de devalorizarea monedei locale.