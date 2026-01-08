Macron anunță că se va opune tratatului UE-Mercosur, la votul de vineri. Fermierii francezi au blocat centrul Parisului din cauza lui

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va vota împotriva acordului UE-Mercosur, la reuniunea de vineri a liderilor europeni, relatează Le Figaro.

Franța, principala adversară a acestui acord de liber schimb a încercat pe toate căile să blocheze adoptarea acordului, însă pare că nu va reuși.

Deși nu și-a anunțat explicit sprijinul, Italia pare că va vota pentru acord, ceea ce înseamnă că există o majoritate pentru tratatul cu Mercosur.

Franța a făcut o alianță temporară cu Polonia, Ungaria, Austria și Irlanda, însă pare că blocul condus de Germania, favorabil acestui acord, va câștiga.

Dacă va fi agreat, vineri, tratatul UE-Mercosur urmează să fie semnat, săptămâna viitoare, de șefa Comisiei Europene, în Paraguay.

Proteste la Paris

Atitudinea guvernului Franței este dublată de o intensă opoziție a fermierilor francezi, care și-au arătat nemulțumirea față de acordul cu Mercosur printr-un protest în capitala țării. Fermierii au venit cu tractoare la Paris, au blocat drumurile din centrul capitalei franceze, ajungând cu ele până la Turnul Eiffel și la Arcul de Triumf.

Mulți fermieri europeni, nu doar cei francezi, se tem că că acordul cu Mercosur va duce la distrugerea pieței interne ca urmare a intrării în economie a produselor agricole ieftine de peste ocean. Și fermierii belgieni au protestat, aducând mai mult de 1000 de tractoare în Bruxelles, luna trecută.

„Suntem într-o stare între resentiment și deznădejde. Ne simțim abandonați”, spune Stephane Pelletier, membru al Coordination Rurale, principala organizație care s-a ocupat de organizarea protestului.

Încojurați de polițiști, femierii au protestat și în fața camerei inferioare a Parlamentului Franței și au huiduit-o pe președinta forului, Yael Braun-Pivet, când a venit să-i întâmpine.