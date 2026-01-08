O „bombă meteorologică” lovește în această noapte Anglia și Franța. E alertă roșie de vânt, se anunță valuri de 9 metri pe coastă

Furtuna „Goretti” lovește Europa. Foto: Severe-weather.eu

Meteorologii au ridicat alerta la roșu pentru Canalul Mânecii și coastele sudice ale Angliei în noaptea de joi spre vineri, din cauza furtunii Goretti, care va aduce rafale de până la 160 km/h pe litoral și 130-140 km/h în interior, transmite Le Figaro.

O furtună puternică, denumită Goretti, se va abate asupra Franței și Angliei între joi și vineri, aducând vânturi violente, mare agitată și riscuri de inundații locale. Departamentul Manche a fost plasat în cod roșu pentru vânturi puternice, cu rafale de până la 160 km/h pe litoral.

Météo-France și La Chaîne Météo au confirmat joi avertizarea pentru Manche, în contextul unei depresii deosebit de intense. Pe coastele Cotentin, rafalele ar putea ajunge la 150-160 km/h, local mai puternice în zonele cele mai expuse. În paralel, 29 de departamente din nord-vestul Franței, de la Charente-Maritime până în Hauts-de-France, inclusiv Île-de-France, vor fi sub cod portocaliu pentru vânt, iar Calvados, Seine-Maritime și Somme vor avea și cod portocaliu pentru valuri și submersiuni vineri dimineață.

Meteorologii califică depresia drept „bomba meteorologică” deoarece presiunea atmosferică în centrul furtunii va scădea cu aproximativ 40 hPa în mai puțin de 24 de ore, de la 1.010 hPa în larg miercuri seara, la aproape 970 hPa vineri dimineață în Manche. Această intensificare rapidă va amplifica vânturile și va agita brusc marea. Traiectoria furtunii, de la vest la est, trecând direct prin Manche, accentuează atât violența rafalelor, cât și creșterea nivelului apei de-a lungul coastelor.

Rafale de până la 160 km/h

Primele efecte se resimt joi după-amiază în Bretania, cu rafale de 90-110 km/h în interiorul țării și 120-130 km/h pe promontoriile expuse. Seara și noaptea, furtuna se va intensifica în Normandia, unde condițiile vor fi cele mai severe.

În Manche, cod roșu pentru vânt prevede rafale de 150-160 km/h pe litoral și 130-140 km/h în interior. Departamentele aflate sub cod portocaliu vor avea rafale de 100-120 km/h în interior și 130-140 km/h pe litoral. În Île-de-France, inclusiv Paris, se așteaptă rafale de 90-100 km/h în noaptea de joi spre vineri și dimineața devreme, cu risc de căderi de copaci, crengi și perturbări ale transporturilor, mai ales la orele de vârf.

Vineri dimineață, furtuna va continua în Hauts-de-France, cu rafale de peste 120 km/h, înainte ca depresia să se îndepărteze spre Olanda și Germania pe parcursul zilei.

Valuri de până la 9 metri și risc de inundații

Pe lângă vânt, furtuna aduce și riscuri semnificative pe coastă. Presiunea scăzută și rafalele vor provoca o creștere anormală a nivelului mării. Valurile vor ajunge la 6-9 metri pe coasta nordică a Bretaniei și la intrarea în Manche, și la 6-8 metri de-a lungul Cotentinului și Normandiei. În unele zone joase, în special porturi și estuare, inundațiile temporare nu pot fi excluse în timpul mareei înalte.

Coeficientul de maree estimat este de 72, moderat, ceea ce limitează recordurile absolute ale nivelului apei, însă combinat cu marea foarte agitată poate produce submersiuni localizate și eroziune costieră.

În zonele periferice ale furtunii, se pot dezvolta furtuni pe litoralul Atlanticului, cu rafale de peste 110 km/h și căderi de grindină sau gheață. În sectoarele instabile, meteorologii nu exclud trombe marine sau scurte tornade.