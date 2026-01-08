Haos pe aeroporturi din cauza furtunii Goretti: Peste 1.000 de zboruri anulate. Ninsori masive în Franța și Marea Britanie

Vânturi puternice ar urma să afecteze regiunile din sud-vestul Marii Britanii. FOTO: Hepta

Furtuna Goretti va crește, joi, în intensitate și este așteptată să lovească o bună parte din teritoriul Regatului Unit şi nord-vestul Franţei, potrivit Agerpres care citează AFP.

Furtuna va aduce vânturi extrem de violente şi ninsori, au anunţat serviciile meteorologice din cele două ţări. Directorul departamentului de prognoze din cadrul Met Office, Neil Armstrong, care se aşteaptă la ninsori importante "în anumite regiuni din Ţara Galilor şi în Midlands", în centrul Angliei, a avertizat că furtuna Goretti prezintă "riscuri multiple".

Vânturi puternice ar urma să afecteze regiunile din sud-vestul ţării joi după-amiază şi în cursul serii, cu rafale de 95-110 km/h în zonele costiere expuse, a precizat Met Office.

Până la 30 de centimetri de zăpadă ar putea să se depună în Midlands. Ninsori importante ar putea să se producă şi în sudul ţării.

În nord-vestul Franţei, rafale care ar putea să atingă viteza de 160 km/h sunt aşteptate în special în departamentul Manche din nordul ţării, unde a fost emisă o alertă meteo de cel mai înalt nivel. Alerte meteorologice au fost emise, de asemenea, în aproximativ 30 dintre departamentele Franţei.

"Adăpostiţi-vă şi nu utilizaţi autovehiculele", a avertizat pe contul ei de pe X Prefectura din Manche, care îndeamnă populaţia să îşi procure sisteme de iluminat de urgenţă şi rezerve de apă potabilă. Traficul feroviar va fi perturbat în trei regiuni din nord-vestul Franţei.

Zborurile, afectate de furtuna Goretti

Perturbările de la Amsterdam și Paris continuă să afecteze călătorii din Marea Britanie. Aproximativ 1.000 de zboruri către și dinspre orașele Londra și Paris au fost anulate miercuri, potrivit The Independent.

Perturbările zborurile au continuat joi. La Aeroportul Schiphol din Amsterdam s-au anulat peste 800 de zboruri, afectând traficul aerian pe rute interne și internaționale.

EasyJet le a transmis pasagerilor: „Ne pare rău că zborul dumneavoastră a fost anulat. Acest lucru se datorează faptului că am primit o alertă de la Notam (Notificare către misiunile aeriene) care anunță niveluri periculoase ale vântului în Jersey. Acest lucru a dus la instrucțiuni ca aeroportul din Jersey și spațiul aerian din jurul aeroportului să nu fie deschise pentru operațiuni în perioade deosebit de periculoase.”

Cea mai mare companie aeriană regională din Marea Britanie, Loganair, a anulat mai multe zboruri joi, care deserviau insulele Orkney, Shetland, Lewis și Insulele Canalului Mânecii.