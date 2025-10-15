Derapaj al senatorului Ninel Peia, la dezbaterea legii privind pornografia. Ce a spus despre o colegă de la USR. „Inacceptabil”

Ninel Peia a făcut referire la anunțul Administrației Trump că ar exista o legătură între consumul de paracetamol în timpul sarcinii și autismul la copii. Foto: colaj Agerpres/Facebook/Ruxandra Cibu

Derapaj verbal de la tribuna Senatului. Senatorul Ninel Peia, înfuriat de discursul unei colege de la USR, a insultat-o de la tribuna Senatului. Parlamentarul Opoziției a insinuat că senatoarea USR Ruxandra Cibu ar fi autistă, afirmând că mama acesteia ar fi luat mult paracetamol în timpul sarcinii. Nu este prima dată când liderii partidelor extremiste din Parlament folosesc această afecțiune ca pe o jignire adresată altor politicieni. USR solicită acum sancționarea de urgență a senatorului. La rândul său, Ninel Peia cere ca Ruxandra Cibu să fie sancționată pentru că l-a numit „extremist”.

Cearta a avut loc în timpul dezbaterilor pe proiectul de lege inițiat de AUR privind prevenirea și combaterea pornografiei.

În document, parlamentarii Opoziției propun ca accesul la conținut sexual explicit să fie „blocat implicit” de furnizorii de servicii de internet, „posibilitatea de deblocare doar printr-o cerere explicită şi asumată, formulată de titularul contractului -persoană adultă”.

Derapaj verbal în Senat

Senatoarea USR Ruxandra Cibu a criticat dur proiectul.

„Extremiștii interzic filmele deocheate, în locul lor site-urile de profil vor difuza doar discursurile lui guru Georgescu și bătăile din Parlament dintre Diana Șoșoacă și George Simion. Dacă totuși vreun român vrea să se uite la conținut explicit va face o cerere scrisă cu subsemnat, domiciliu și CNP și va depune la ghișeu, la operatorul de servicii de internet. Statul român va avea o listă, prin ANCOM, cu toți cei cărora discursurile lui Georgescu nu le sunt suficiente în viață.

Dragi extremiști ați propus o lege care îl face pe Putin tare mândru de voi. Sigur, GDPR e un moft european, nu știți voi cu protejarea datelor și controlul asupra vieților private. Ați văzut voi că s-a dat ceva lege prin Franța, că de-acolo v-ați inspirat, tocmai de la Macron, numai că legea din Franța se referă la accesul condiționat al minorilor, de verfiicare a vârstei prin sistem anonim. Adică, vă traduc, să se prindă calculatorul dacă utilizatorul e minor sau major”, a spus senatoarea USR.

După aceste cuvinte ale senatoarei Ruxandra Cibu, Ninel Peia a susținut că s-a simțit jignit de afirmațiile sale, așa că a jignit-o și el.

„Doamna Ruxandra Cibu Deaconu de la Sibiu de la Uniunea Salvării României parcă, nu? Jigniți din nou parlamentarii Opoziției. Dacă nu ești cu Soroș, ești pro-rus, dacă nu pupi poala Uniunii Europene și doamnei Ursula, ești extremist.

Doamna Ruxandra Deaconu, am impresia că atunci când mama dumneavoastră a fost însărcinată cu dumnevoastră a fost foarte, foarte răcită. Și din această cauză, cred că a luat prea mult paracetamol. Dimineața, la prânz și seara”, a spus senatorul grupului parlamentar PACE-Întâi România.

Ninel Peia a făcut referire la anunțul Administrației Trump că ar exista o legătură între consumul de paracetamol în timpul sarcinii și autismul la copii. Comunitatea științifică internațională a respins această legătură, subliniind că nu există dovezi științifice pentru a sprijini aceste afirmații, iar utilizarea paracetamolului în sarcină este considerată sigură atunci când este administrat conform recomandărilor.

USR cere sancționarea lui Ninel Peia

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, i-a solicitat lui Ninel Peia să păstreze un ton decent, însă senatorul plecase deja de la microfon.

Liderul de grup al senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a cerut ca senatorul grupului parlamentar PACE-Întâi România să fie sancționat conform regulamentului.

„A manifestat un comportament injurios la adresa doamnei Ruxandra Cibu Deaconu. Mi se pare inacceptabil. O asemenea exprimare injurioasă la adresa este sancționabilă. Senatorul Ninel Peia nu e la primul derapaj. Pentru el agresivitatea verbală necontrolată devine un mod obișnuit de manifestare”, a spus Pălărie.

Ninel Peia susține însă că a fost sancționat deja de președintele Senatului cu avertisment și că nu poare fi „pedepsit de două ori pentru aceeași faptă”

„Am fost sancționat de dumneavoastră cu avertisment și că dacă voi mai continua îmi veți rerage cuvântul. Nu pot fi pedepsit două ori pentru aceeași faptă. Având în vedere că e vorba de o doamnă îmi retrag ultima afrmație”, a spus senatorul.

Acesta a adăugat că cea sancționată ar trebui să fie senatoarea Ruxandra Cibu pentru că i-a numit extremiști pe parlamentarii Opoziției.

Ce spune Regulamentul Senatului

