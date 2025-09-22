Donald Trump susține că există o legătură între autismul la copii și folosirea de Tylenol de către mame

Incidența autismului în SUA este în creștere. Aproximativ 1 din 31 de copii a fost diagnosticat cu autism până la vârsta de 8 ani în 2022. Foto: Getty Images

Donald Trump le-a recomandat, luni, femeilor însărcinate să fie prudente în utilizarea Tylenol, susținând că ar exista o legătură între acest analgezic și apariția autismului la copiii lor. Președintele american a menționat comunitatea Amish, unde copiii nu sunt vaccinați și nici nu se folosesc medicamente, afirmând că autismul nu ar fi prezent acolo. Trump a spus că Agenția Americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) va notifica medicii „imediat” despre această presupusă legătură între administrarea de Tylenol în timpul sarcinii și diagnosticarea ulterioară a copiilor cu autism.

ACTUALIZARE: Secretarul american pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a luat cuvântul:

„Înlocuim cultura instituțională a științei politizate și a corupției cu medicină bazată pe dovezi. Echipele Institutului Național de Sănătate testează acum multiple ipoteze fără nicio limitare”.

El a anunțat și că Agenția Americană pentru Alimente și Medicamente va promova acidul folic drept un supliment care ar putea ameliora simptomele autismului. Medicamentul va fi decontat prin Medicaid și Programul de Asigurare de Sănătate pentru Copii.

ACTUALIZARE: „Aștept această întâlnire de 20 de ani. Din anii 2000 rata autismului a crescut cu peste 400% ”, a spus Donald Trump la începutul conferinței sale de presă de la Casa Albă.

„Știi că este ceva artificial. Iau ceva, consumă ceva. Există anumite grupuri de persoane nu se vaccinează și nu iau medicamente și nu au autism. Vă spune ceva? E o declarație corectă? Bob Kennedy spune că există anumite studii în rândul populației amish care sugerează acest lucru. El e grijuliu, eu nu sunt așa. La populația amish nu există autism”, a spus Donald Trump.

Președintele american a continuat spunându-le femeilor însărcinate să nu ia Tylenol și să încerce să reziste cât mai mult atunci când au febră.

„Tylenol luat în timpul sarcinii poate fi asociat cu un risc de creștere a autismului. Deci acetaminofenul e de vină și nu e bine să iei Tylenol. O să spun asta pur și simplu.

Se recomandă ca femeile să nu folosească decât limitat Tylenol în sarcină, când e necesar pentru o febră foarte ridicată, atunci când simțiți că nu găsiți o altă soluție. Nu e vorba de un număr mic de cazuri, dacă puteți să rezistați e cel mai bine.

Sigur dacă e o febră periculoasă...medicul trebuie să ia decizia. Nu e bine să se ia Tylenol în sarcină, nici să fie administrat copilului. Ideal, să nu ia deloc, dar dacă nu se poate învinge febra se va administra Tylenol”, a mai spus șeful de stat american.

Donald Trump a insistat că există zone în care autismul nu există și a dat exemplul Cubei.

„Există un zvon că în Cuba nu există Tylenol pentru că nu au bani. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Și la ei nu există autism. La fel și în alte părți ale lumii. Unde nu există Tylenol, nu există autism. Asta spune multe. Viziunea mea e că nu trebuie să luăm Tylenol. Nu există niciun efect negativ să nu iei Tylenol.”

Președintele american a făcut și declarații confuze despre politica de vaccinare a SUA. El a spus că vrea ca mercurul și aluminiul să fie eliminate din vaccinuri și a recomandat ca imunizările să fie făcute separat, referindu-se la MMRV (vaccinul combinat ROR+varicelă). Donald Trump a mai susținut, de asemenea, că bebelușii nu trebuie să primească vaccinul împotriva Hepatitei B la naștere, ci abia la vârsta de 12 ani, deoarece această boală se transmite prin contact sexual.

Experții în sănătate consultați de CNN atrag atenția că autismul este o tulburare care are cauze multiple, iar la nivelul comunității științifice nu există un consens privind o legătură certă între folosirea de Tylenol în sarcină și dezvoltarea autismului la copii.

Tylenolul a fost considerat un medicament sigur, care poate fi luat și fără rețetă, de femeile însărcinate atunci când au dureri sau febră. Alte medicamente precum ibuprofenul sau aspirina pot crește riscul de complicații în sarcină. De asemenea, netratarea febrei în sarcină poate fi periculoasă atât pentru făt, cât și pentru femei.

--Știrea inițială--

Donald Trump este așteptat să anunțe luni, într-o conferință de presă, că există o legătură între dezvoltarea autismului la copii și deficiența de vitamina B9 a mamelor în sarcină, precum și folosirea de Tylenol, un analgezic care conține o doză mare de acetaminofen. De asemenea, președintele american va spune că simptomele autismului pot fi ameliorate cu ajutorul acidului folic, relatează CNN. Totuși, medicii spun că studiul care va fi prezentat de Administrația Trump nu este unul „convingător” și atrag atenția că promovarea acestei legături este „nesăbuită”.

În mijlocul discursului său de la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, Donald Trump a anunțat că urmează să facă luni un anunț „uimitor” despre autism în ceea ce va fi cea mai importantă conferință de presă dintre toate cele organizate de el până acum.

Wall Street Journal și Washington Post au anunțat anterior că Administrația Trump urmează să anunțe că există o legătură între utilizarea analgezicului Tylenol în timpul sarcinii, precum și deficiența de vitamina B9 și dezvoltarea autismului la copii.

De asemenea, Donald Trump ar urma să spun că acidul folic, cunoscut și sub numele de leucovorin, poate fi folosit pentru a ameliora simptomele autismului. Acidul folic este un supliment recomandat gravidelor în sarcină pentru a preveni anumite malformații.

Ce spune compania care produce Tylenol

Tylenol, denumirea comercială a paracetamolului, este utilizat pe scară largă în SUA, inclusiv în sarcină. Oficialii din sănătate intenționează să avertizeze femeile să evite folosirea medicamentului în primele luni de sarcină, cu excepția cazului în care au febră, relata Washington Post duminică.

Producătorul Tylenol, compania Kenvue, a anunțat la începutul lunii că a purtat „un schimb științific” pe această temă cu oficiali ai Departamentului american pentru Sănătate și Servicii Umane și a îndemnat femeile însărcinate să discute cu medicul înainte de a lua orice medicament fără rețetă.

„Acetomitofenul (substanța activă din Tylenol) este cea mai sigură opțiune pentru ameliorarea durerii la femeile însărcinate, pe toată durata sarcinii, atunci când este nevoie. Fără el, femeile se confruntă cu alegeri periculoase: să suporte condiții precum febra — potențial dăunătoare atât mamei, cât și bebelușului — sau să recurgă la alternative mai riscante”, a transmis compania într-un comunicat.

„Faptele sunt că peste un deceniu de cercetări riguroase, validate de profesioniști de top din domeniul medical și de autoritățile globale de sănătate, confirmă că nu există dovezi credibile care să lege paracetamolul de autism. Suntem alături de specialiștii în sănătate publică și medici care au revizuit această știință și sunt de acord. Vom continua să explorăm toate opțiunile pentru a proteja sănătatea femeilor și copiilor din America”, a continuat compania.

Paracetamolul, unul dintre puținele medicamente care pot fi luate în sarcină

Iar experții sunt, în general, de acord.

„Nu există dovezi clare care să demonstreze o legătură directă între utilizarea prudentă a paracetamolului în sarcină și problemele de dezvoltare fetală. Tulburările de neurodezvoltare, în special, sunt multifactoriale și foarte greu de asociat cu o singură cauză.

Gravidele nu ar trebui speriate și private de beneficiile multiple ale paracetamolului, care este sigur și reprezintă una dintre puținele opțiuni de ameliorare a durerii disponibile în sarcină”, a declarat dr. Christopher Zahn, șeful departamentului de practică clinică al Colegiului American al Obstetricienilor și Ginecologilor.

Febra și durerile netratate în timpul sarcinii pot implica riscuri atât pentru mamă, cât și pentru copil, inclusiv avort spontan, malformații congenitale și hipertensiune arterială, potrivit Societății pentru Medicină Materno-Fetală.

Incidența autismului în SUA este în creștere. Aproximativ 1 din 31 de copii a fost diagnosticat cu autism până la vârsta de 8 ani în 2022, față de 1 din 36 în 2020, potrivit unui raport al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, publicat în aprilie.

Există două motive principale pentru această creștere, afirmă dr. Christine Ladd-Acosta, director adjunct al Centrului Wendy Klagg pentru Autism de la Johns Hopkins:

Primul: definiția autismului a fost extinsă de comunitatea psihiatrică în 2013, astfel încât mai multe persoane se califică acum pentru diagnostic;

Al doilea: screeningul copiilor, în special al bebelușilor, pentru semne de autism a devenit mai riguros;

Creșterea conștientizării simptomelor a fost însoțită și de o mai mare acceptare a tulburării, astfel încât oamenii nu se mai tem să ceară ajutor sau să fie identificați ca având autism, a explicat Ladd-Acosta în podcastul Johns Hopkins „Public Health on Call.”

Studiile care au analizat asocierea paracetamol-autism

Mai multe studii au analizat asocierea dintre utilizarea paracetamolului în sarcină și dezvoltarea autismului la copii, dar experții spun că știința din spatele acestei teorii nu este concludentă.

Un studiu din 2024, publicat în JAMA, a analizat peste 2 milioane de copii născuți în Suedia între 1995 și 2019, dintre care aproximativ 185.000 proveneau de la mame care au folosit paracetamol în sarcină. Studiul a comparat rata autismului între acești copii și frații lor, precum și cu cei care nu au fost expuși, și a concluzionat că utilizarea paracetamolului în sarcină nu este asociată cu un risc crescut de autism, ADHD sau alte tulburări de neurodezvoltare.

O meta-analiză publicată în august în revista BMC Environmental Health a examinat 46 de studii despre folosirea paracetamolului în sarcină și tulburările de neurodezvoltare la copii. Șase dintre ele s-au concentrat pe paracetamol și autism. În ansamblu, analiza a concluzionat că există „dovezi puternice ale unei asocieri” între paracetamol și autism, dar autorii avertizează că studiul lor arată doar corelații, nu cauzalitate.

„Recomandăm utilizarea judicioasă a paracetamolului — cea mai mică doză eficientă, pe cea mai scurtă durată — sub supraveghere medicală, adaptată la evaluarea individuală risc–beneficiu, mai degrabă decât o restricție generală”, au scris cercetătorii.

Secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a promovat anterior teorii demontate care legau vaccinurile de autism și a promis, în aprilie, că agenția sa va oferi răspunsuri luna aceasta despre cauzele autismului.

Mii de cercetători de la universități și instituții de top au aplicat pentru finanțări federale în cadrul programului de cercetare asupra autismului anunțat în aprilie, iar Institutul Național de Sănătate din SUA urmează să anunțe luna aceasta până la 25 de câștigători pentru un program de 50 de milioane de dolari.

„Identificăm acum anumite intervenții care, în mod clar, aproape sigur cauzează autism și vom putea aborda aceste aspecte în septembrie”, a spus Kennedy la o ședință de Cabinet luna trecută, la care Trump a răspuns: „Trebuie să existe ceva artificial care provoacă asta, fie un medicament, fie altceva.”

Dr. Peter Hotez, pediatru și co-director al Centrului pentru Dezvoltarea Vaccinurilor de la Spitalul pentru Copii din Texas, a afirmat că dovezile publicate privind legăturile dintre paracetamol și autism „nu sunt foarte convingătoare”.

„Putem explica aproape toate cazurile de (tulburare din spectrul autist n.red) prin genele asociate autismului. Totuși, există și un rol al anumitor expuneri de mediu în primele stadii ale sarcinii, deoarece interacționează cu genele autismului”, a scris el duminică pe rețelele sociale.

„Să dedici o întreagă conferință de presă doar Tylenol-ului ar fi imprudent, în opinia mea, fără informații suplimentare”, a spus Hotez, care are o fiică cu autism și a scris o carte despre această afecțiune.

„Cât despre leucovorin, poate fi util pentru una sau mai multe forme de autism, dar nu pentru un spectru legat de peste 100 de gene. Ar fi ca și cum ai spune că o singură cauză provoacă cancerul și acum există un leac.”