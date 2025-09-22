Decizie controversată în comisia de vaccinuri din SUA: imunizarea împotriva ROR și varicelei nu mai e recomandată copiilor sub 4 ani

Medicii se tem ca restricționarea utilizării anumitor vaccinuri va duce la reapariția unor boli de mult eradicate. Foto:Getty Images

După două ședințe tensionate, pe alocuri confuze, în care a domnit haosul, comisia federală de vaccinuri din SUA (ACIP) a votat împotriva imunizării cu MMRV (vaccinul combinat ROR+varicelă) la copiii sub 4 ani, invocând riscul crescut de convulsii febrile, relatează New York Times. Totuși, comisia a decis ca imunizarea să rămână gratuită, dar a doua zi s-a răzgândit și a eliminat compensarea. Mai mult, consilierii federali au luat în calcul să restrângă și vaccinarea împotriva hepatitei B, administrată la naștere tuturor bebelușilor, însă votul a fost amânat.

Decizia nu schimbă însă recomandările pentru vaccinarea MMRV, care este e o versiune combinată a vaccinului ROR care include și vaccinul contra varicelei. Centrul pentru Controlul Bolilor va decide dacă va lua în calcul deciziile comisiei pentru vaccinare.

Însă, faptul Administrația Trump vrea să facă schimbări semnificative în schema de vaccinare a copiilor i-a alarmat pe mulți medici și experți în sănătate publică, care au spus că se tem ca restricționarea utilizării anumitor vaccinuri va duce la reapariția unor boli de mult eradicate.

„Dacă oamenii nu pot avea acces la vaccinuri, vom vedea revenirea unor boli care cândva provocau probleme grave de sănătate copiilor. Aceste boli sunt acum aproape în totalitate prevenibile și, ca pediatru, este sfâșietor să vezi un copil și o familie suferind în acest fe”, a declarat dr. Sean T. O’Leary, președintele comisiei pentru boli infecțioase din cadrul American Academy of Pediatrics.

Haos în comisia de vaccinuri din SUA

Aproximativ jumătate dintre membrii comisiei au fost numiți de secretarul pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr. săptămâna trecută. Semn al grabei cu care a fost alcătuită comisia, mulți dintre membri au avut nevoie de explicații privind protocolul obișnuit al acestor ședințe, designul studiilor științifice și erorile critice din datele pe care au sugerat să le includă, notează The New York Times.

De asemenea, mulți păreau că nu înțeleg scopul programului Vaccines for Children, care oferă vaccinuri gratuite pentru aproximativ jumătate dintre copiii americani. Aprobarea vaccinurilor acoperite de acest program este una dintre atribuțiile esențiale ale comisiei.

Decizia de a retrage recomandarea pentru MMRV (vaccinul combinat ROR+varicelă) este puțin probabil să aibă consecințe majore. Recomandările pentru vaccinurile separate – mai frecvent utilizate – rămân neschimbate.

Culmea, după ce au votat împotriva utilizării vaccinului MMRV la copiii sub 4 ani, aceiași membri au votat pentru păstrarea gratuității serului în cadrul programului Vaccines for Children.

New York Times notează că nu a fost clar dacă aceștia au înțeles pentru ce votează. Trei membri ai comisiei s-au abținut de la vot, unul dintre ei spunând explicit că nu înțelege ce i se cere să voteze.

După o discuție de mai multe ore, membrii comisiei s-au arătat dispuși, de asemenea, să limiteze vaccinul pentru hepatita B la nou-născuții ale căror mame sunt cunoscute ca fiind infectate și la ceilalți bebeluși abia după ce împlinesc o lună.

Dar experții au avertizat că o astfel de decizie ar crește riscul pentru nou-născuți, deoarece multe infecții la femeile gravide sunt trecute cu vederea, în ciuda recomandării de lungă durată de a fi testate de rutină. Femeile infectate pot să nu fie identificate din cauza rezultatelor inexacte sau a problemelor de raportare și interpretare.

„Va fi dificil să identificăm toate mamele pozitive și să ne asigurăm că doza de la naștere este disponibilă pentru acei nou-născuți în spitale, mai ales pentru cei care nu primesc îngrijire prenatală. ste probabil ca mulți bebeluși născuți din mame infectate să fie omişi. Vom vedea probabil noi cazuri de hepatită B cronică la unii nou-născuți”, a spus Chari Cohen, președinta Hepatitis B Foundation.

Votul a fost însă amânat.

Medicii și experții în Sănătate, îngroziți de schimbările la politica de vaccinare a SUA

Prima doză de vaccin împotriva hepatite B este administrată nou-născuților în primele 24 de ore după naștere și este creditată cu aproape eliminarea transmiterii materne a bolii în SUA, reducând incidența de la circa 20.000 de cazuri pe an înainte de 1991 la mai puțin de 20 pe an.

Netratată, hepatita B poate afecta grav ficatul, ducând la ciroză, insuficiență hepatică și cancer hepatic. Bebelușii infectați la naștere au 90% șanse să dezvolte hepatită B cronică, iar unul din patru dezvoltă complicații severe sau moare din cauza bolii.

Secretarul de stat pentru Sănătate Robert F. Kennedy Jr. și aliații săi au susținut că hepatita B se transmite doar prin contact sexual sau ace contaminate și că, prin urmare, doar copiii născuți din mame infectate ar trebui vaccinați la naștere.

Dr. Noele P. Nelson, coautoare a ghidurilor actuale și fostă lideră a grupului de lucru pentru vaccinurile anti-hepatită din cadrul C.D.C., a spus că statusul de infectare al unei femei însărcinate nu este întotdeauna cunoscut și că testele pot da rezultate inexacte. „Vaccinarea la naștere pentru toți nou-născuții oferă o plasă de siguranță eficientă, asigurând protecție pentru bebelușii născuți din mame cu status necunoscut sau raportat greșit.”

Hepatita B, un virus extrem de contagios, poate fi transmis și prin alte căi decât contact sexual, inclusiv prin obiecte casnice folosite de altcineva, cum ar fi periuțe de dinți, lame de ras sau piepteni, a explicat dr. James Campbell de la American Academy of Pediatrics. „Am avut în trecut recomandări bazate pe risc și nu au redus povara generală. De aceea avem acum recomandarea universală.”

Kennedy a pus sub semnul întrebării siguranța vaccinului și a afirmat, în mod eronat, că acesta nu a fost testat corespunzător. La audierea de confirmare din ianuarie, a refuzat să spună că vaccinul nu provoacă autism, deși acest lucru este acceptat pe scară largă în rândul oamenilor de știință.

Dr. Claudia A. Hawkins, specialistă în hepatitele B și C la Northwestern University Feinberg School of Medicine, a spus că vaccinurile împotriva hepatitei B sunt „foarte sigure, fără rapoarte de efecte adverse grave la bebeluși, copii sau adulți de la introducerea lor”.

„Nu există niciun motiv pentru a amâna vaccinarea împotriva hepatitei B”, a adăugat ea.

Consilierii lui Kennedy au renunțat și la recomandarea vaccinării anti-COVID

Consilierii au decis, de asemenea, că vaccinurile împotriva COVID-19 ar trebui să fie administrate numai în baza unei decizii comune cu un furnizor de servicii medicale, renunțând astfel la o recomandare generală pentru aceste seruri, dar menținând accesul la ele prin intermediul asigurărilor de sănătate, relatează Agerpres, care citează Reuters.

Votul privind vaccinurile anti-COVID-19 exprimat de comitetul consultativ ACIP a urmat unor prezentări îndelungate, multe dintre ele concentrându-se pe aspecte de știință fundamentală, abordate de obicei de Agenția pentru Alimente și Medicamente (FDA) înainte de aprobarea vaccinurilor.



Mai mulți experți medicali au avertizat că prezentările care pun la îndoială siguranța vaccinurilor ar putea reduce ratele de imunizare, chiar dacă au considerat că votul în sine nu a restricționat - și poate chiar a extins - accesul pentru unele persoane.



„Toate diversiunile lansate astăzi vor ridica îndoieli, iar acest lucru va reduce administrarea vaccinurilor”, a declarat John Grabenstein, fost director executiv global pentru afaceri medicale în domeniul vaccinurilor la Merck Vaccines și fost cercetător principal la Agenția Militară pentru Vaccinuri din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite.

Membrii grupului de lucru pentru vaccinul împotriva COVID-19 au ridicat mai multe probleme potențiale de siguranță care, în opinia lor, necesită studii suplimentare. Aceștia s-au concentrat pe persistența proteinei spike în țesuturi după vaccinare, o problemă abordată deja de producători.



Companiile farmaceutice Pfizer - care colaborează cu BioNTech din Germania - Moderna și Sanofi - care colaborează cu Novavax- au apărat siguranța și eficacitatea vaccinurilor lor.



CDC a prezentat date care sugerează că vaccinarea împotriva COVID-19 a oferit o protecție suplimentară împotriva vizitelor copiilor și adulților la secțiile de urgență, precum și împotriva spitalizărilor și a bolilor critice ale adulților cu vârste de peste 65 de ani. CDC a afirmat că ratele de spitalizare din SUA din cauza COVID-19 au fost cele mai ridicate în rândul adulților cu vârste de peste 65 de ani și al sugarilor cu vârste sub 6 luni.



„Dacă ne uităm doar la situația actuală, în ciuda durerii de atunci, situația ar fi putut fi mult mai gravă”, a declarat dr. Norman Baylor, fost director al Biroului pentru Cercetare și Evaluare a Vaccinurilor din cadrul FDA, care a fost persoana de legătură cu comitetul pentru vaccinuri ACIP.

Vaccinurile recomandate de comitetul ACIP, în cadrul procesului decizional clinic comun, sunt de obicei acoperite de programele de asigurări de sănătate din Statele Unite.