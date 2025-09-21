Înmormântarea lui Charlie Kirk: Un bărbat înarmat a intrat pe stadion înainte ca Trump să meargă la funeralii. Alertă maximă în SUA

Publicat acum 5 ore si 41 minute

Ceremonia va avea loc duminică, pe un stadion cu o capacitate de 64.000 de locuri, iar poliţia se aşteaptă ca arena să fie plină. Forţe impresionante de ordine au fost mobilizate pentru comemorarea la care și-au anunţat prezenţa Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio, lideri de opinie şi alte personalităţi.

Evenimentul, intitulat "Construind o moștenire, amintindu-ne de Charlie Kirk", este programat să înceapă la ora 11 dimineața, ora locală, adică 20:00 ora României. Organizatorii au cerut participanților să poarte culorile drapelului american: roșu, alb sau albastru.

Slujba se va desfășura pe stadionul State Farm din Glendale, arena echipei Arizona Cardinals din NFL. Capacitatea fixă a stadionului este de peste 63.000 de locuri, dar poate fi extinsă la mai mult de 73.000. Dacă numărul participanților depășește acest prag, arena vecină Desert Diamond, cu 19.000 de locuri, va găzdui publicul suplimentar.

Poliția din Glendale estimează că peste 100.000 de oameni s-ar putea afla duminică în zona stadionului, dintre care 63.000 în interior, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Kirk. Pregătirile de securitate sunt fără precedent: mii de ofițeri în uniformă vor fi desfășurați în perimetru, peste cinci mii de camere de supraveghere monitorizează zona, iar Serviciul Secret al Statelor Unite coordonează operațiunile împreună cu autoritățile locale, statale și federale. La memorial vor participa cei mai puternici lideri politici din Statele Unite.

Camelia Ureche, corespondent Antena 3 CNN în SUA: Sunt așteptați să sosească susținătorii și membrii organizației lui Charlie Kirk din întreaga țară. În plus, Donald Trump și-a anunțat prezența și chiar va susține un discurs. De asemenea, vor fi prezenți și vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul de stat pe teme de sănătate Robert Kennedy Jr. Soția lui Charlie Kirk va susține și ea un discurs.

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a transmis din Statele Unite un mesaj de solidaritate cu misiunea lui Charlie Kirk şi idealurile pentru care acesta a plătit, în cele din urmă, preţul suprem.

„La Chicago, pentru Summitul Comunității Române, găzduit la Christian Heritage Academy. Locația, pe care activistul Charlie Kirk a descris-o ca fiind fundamentală pentru convingerile sale, capătă o semnificație aparte după moartea sa tragică. Este un memento grav: trebuie să avem curajul ideilor noastre, iar atunci când nu suntem de acord, aceste idei trebuie combătute cu argumente, niciodată cu gloanțe”, a transmis șefa diplomației române.

Evenimentul de duminică se anunță a fi nu doar o ceremonie de comemorare, ci și o demonstrație a impactului pe care Charlie Kirk l-a avut asupra politicii conservatoare americane. Este, de asemenea, un omagiu adus libertăţii de exprimare, expusă unor riscuri fără precedent în urma asasinatului care a îngrozit întreaga ţară.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, un susţinător proeminent al preşedintelui american Donald Trump, a fost împuşcat în gât în timp ce vorbea la un eveniment în aer liber la Universitatea Utah Valley din Orem şi a murit ulterior din cauza rănilor.

Tyler Robinson, presupusl ucigaș al influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, a anunţat marţi procurorul local Jeffrey Gray, precizând că va solicita pedeapsa cu moartea. În vârstă de 22 de ani, el şi-a justificat acţiunea faţă de apropiaţii săi prin „ura” vehiculată, potrivit lui, de Charlie Kirk