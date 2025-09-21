100.000 de oameni sunt așteptați la funeraliile lui Charlie Kirk. Cozi uriașe la intrarea în stadion, încă de la 4 dimineața

Astăzi are loc înmormântarea lui Charlie Kirk / foto: Getty Images

Cozi uriașe s-au format astăzi la intrarea în stadionul din Arizona, unde are loc înmormântarea lui Charlie Kirk. Peste o sută de mii de oameni sunt așteptați la ceremonie, iar măsurile de securitate au fost întărite, relatează corespondentul CNN Marybel Gonzalez. Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio și alte personalități și-au anunțat prezența.

„După cum puteți vedea în spatele meu, tot acest trafic din spatele meu, mulțimile de oameni care stau la rând pentru a intra pe stadion, cu toții au venit pentru acest eveniment. Ne aflăm aici de câteva ore și am văzut oameni care așteaptă afară ca acest eveniment să înceapă, așteaptă ca acele porți să se deschidă.

Mai sunt câteva ore bune până se întâmplă acest lucru, dar pentru ora 4 dimineața este foarte multă aglomerație. De asemenea, prezența forțelor de securitate este crescută, am văzut străzi blocate, i-am văzut pe membrii serviciului secret cum se asigură că toată lumea are acces într-un mod organizat și sunt foarte stricți în legătură cu cine poate să intre acolo.

Știm, de asemenea, că toate acestea sunt din cauza faptului că așteptăm să participe foarte mulți demnitari de rang înalt, inclusiv vicepreședintele JD Vance și președintele Donald Trump. Domnul Kirk era un aliat apropiat al președintelui, vizita foarte des Casa Albă. Mai mult decât atât, președintele a fost cel care a anunțat primul că Charlie Kirk a fost ucis, iar apoi într-un interviu cu presa a anunțat că cel care l-a împușcat pe Kirk a fost reținut.

Președintele Trump ne așteptăm să vorbească ultimul la finalul acestei ceremonii de înmormântare”, a transmis corespondentul CNN Marybel Gonzalez.

Activistul conservator Charlie Kirk, aliat apropiat al președintelui Donald Trump, va fi înmormântat duminică, în Arizona.

Ceremonia va avea loc duminică, pe un stadion cu o capacitate de 64.000 de locuri, iar poliţia se aşteaptă ca arena să fie plină. Forţe impresionante de ordine au fost mobilizate pentru comemorarea la care și-au anunţat prezenţa Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio, lideri de opinie şi alte personalităţi.

Evenimentul, intitulat "Construind o moștenire, amintindu-ne de Charlie Kirk", este programat să înceapă la ora 11 dimineața, ora locală, adică 20:00 ora României. Organizatorii au cerut participanților să poarte culorile drapelului american: roșu, alb sau albastru.