A fost o seară de poveste la o biserică din Prahova. Moș Crăciun a adus daruri și zâmbete

sursa: captură video Antena 3 CNN

Zeci de copii și tineri s-au adunat la Biserica „Sfânta Treime” din localitatea Cocorăștii Grind, din județul Prahova, pentru a marca sărbătoarea Crăciunului. Acolo, emoția și bucuria s-au unit într-un concert special de sărbători, în spiritul credinței și al solidarității. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a adus lumina și căldura Crăciunului, oferind peste 100 de cadouri micilor colindători, mulți dintre ei provenind din familii aflate în dificultate.

De la mic la mare, întreaga comunitate din Cocorăștii Grind a fost adunată sub cupola bisericii de către preotul paroh Ioan Vrăjitoru.

„Ne bucurăm că, în fiecare an, la acest frumos eveniment al Parohiei Cocorăștii Grind, ajuns la cea de-a cincea ediție, iată că și anul acesta Moș Crăciun și-a trimis slujitorii credincioși – membrii Fundației Dan Voiculescu – care au pregătit daruri din belșug pentru micii colindători. Pentru mulți dintre ei, acest dar reprezintă singura bucurie de Crăciun și de Nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos”, spune acesta.

Pentru cei mici, momentul cel mai așteptat a fost, desigur, întâlnirea cu Moș Crăciun – o apariție care a transformat seara într-o poveste trăită, nu doar spusă.

Fiecare cadou a fost mai mult decât un obiect. A fost o promisiune de grijă, un gest de speranță și un semn că nimeni nu este singur în prag de sărbătoare.

„De fiecare dată, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este alături de comunitatea din Cocorăștii Grind. Astăzi suntem ajutoarele lui Moș Crăciun, alături de acești copii minunați”, a declarat Diana Marin, project manager în cadrul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Devenită tradiție, prezența Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în comunitatea din Cocorăștii Grind este dovada că binele se construiește, an de an, prin gesturi simple, dar profunde.