Mesajul Papei Leon de Crăciun: „Pe pământ nu este loc pentru Dumnezeu dacă nu este loc pentru ființa umană”

Papa Leon al XIV-lea. sursa foto: Getty

Papa Leon le-a spus creștinilor că povestea Crăciunului ar trebui să le reamintească datoria de a-i ajuta pe săraci și pe străini. În predica de Ajun, papa a spus că povestea nașterii lui Iisus într-un staul, pentru că nu a fost loc la han, arată credincioșilor că refuzul de a-i ajuta pe cei aflați în nevoie este echivalent cu respingerea lui Dumnezeu însuși, scrie The Guardian.

Leon, care a făcut din grija pentru imigranți și săraci teme centrale ale începutului pontificatului său, a spus că nașterea lui Iisus arată prezența lui Dumnezeu în fiecare persoană, conducând cei 1,4 miliarde de catolici ai lumii spre sărbătoarea Crăciunului, în cadrul unei slujbe oficiate în Bazilica Sfântul Petru.

„Pe pământ nu este loc pentru Dumnezeu dacă nu este loc pentru ființa umană. Să-l refuzi pe unul înseamnă să-l refuzi pe celălalt”, a spus papa în timpul slujbei solemne, la care au participat aproximativ 6.000 de oameni în interiorul bazilicii.

Leon, primul papă născut în Statele Unite, sărbătorește primul său Crăciun după ce a fost ales în luna mai de cardinalii lumii, succedându-i regretatului Papă Francisc.

Papa, care a criticat represiunea divizivă împotriva imigrației inițiată de Donald Trump, a citat un pasaj din Papa Benedict al XVI-lea, care deplângea faptul că lumea nu are grijă de copii, de săraci sau de străini.

„În timp ce o economie distorsionată ne conduce să tratăm oamenii ca pe simple mărfuri, Dumnezeu devine asemenea nouă, revelând demnitatea infinită a fiecărei persoane”, a spus Leon. „Acolo unde este loc pentru ființa umană, este loc pentru Dumnezeu. Chiar și un staul poate deveni mai sacru decât un templu”.

În afara bazilicii, aproximativ 5.000 de persoane au urmărit slujba pe ecrane, din Piața Sfântul Petru, sub o ploaie torențială, ținând umbrele și purtând pelerine.

Leon, în vârstă de 70 de ani, a ieșit afară pentru a-i saluta înainte de începerea slujbei: „Vă admir, vă respect și vă mulțumesc pentru curajul vostru și pentru dorința de a fi aici în această seară, chiar și pe o astfel de vreme”.

Joi, papa va oficia liturghia de Crăciun și va rosti tradiționalul mesaj și binecuvântarea Urbi et Orbi (către oraș și lume), care au loc de două ori pe an.