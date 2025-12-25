Poveste emoționantă în Italia. Un băiat de 11 ani a vândut cărți ca să-i poată cumpăra cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit

Un băiat în vârstă de 11 ani a dispărut în localitatea Mugnano, în provincia Napoli, Italia, s-a aşezat în faţa unui magazin de jucării şi s-a apucat să vândă cărţi. Proprietarul magazinului l-a observat pe copil și a sunat la poliție. Între timp, tatăl său era la secție pentru a anunța dispariţia fiului. Copilul voia să vândă cărţile şi nişte desene făcute de el pentru a strânge bani pentru un cadou pe care să îl facă surorii sale în vârstă de 3 ani.

„Mă descurc prost la școală și mi-a fost jenă să-i cer bani tatălui meu”, a explicat băiatul mai târziu.

Băiatul așezase cărțile și desenele în fața ușii unui magazin de jucării. Vânzătorul l-a observat și a sunat la poliție. Poliţiştii au sosit, s-au apropiat de băiat și l-au liniștit, relatează La Repubblica.

Copilul a explicat că a plecat de acasă cu un scop simplu și emoționant: să strângă câțiva euro pentru a cumpăra un cadou de Crăciun pentru sora sa de trei ani. A fost un gest născut dintr-un sentiment de responsabilitate și dragoste pentru familia sa, într-un moment de fragilitate personală, marcat și de moartea mamei sale.

Între timp, tatăl băiatului se afla la secția de carabinieri, unde voia să reclame dispariția fiului, care fugise de acasă.

După ce au reconstituit incidentul, carabinierii, mișcați de poveste, au decis să organizeze o strângere de fonduri la secţie. Astfel agenţii au reuşit să strângă banii necesari pentru a cumpăra cadouri pentru ambii copii.

Băiatul a petrecut ceva timp la secţie cu poliţiştii, printre zâmbete și urările lor, înainte de a se întoarce acasă cu tatăl său.

Tatăl, vizibil emoționat, a fost de acord să facă câteva fotografii ca amintire a unei întâlniri care nu va fi ușor uitată. Băiatul a fost încredinţat tatălui său în stare excelentă de sănătate.