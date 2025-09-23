Agențiile de sănătate din lume desființează afirmațiile lui Donald Trump despre utilizarea paracetamolului în sarcină

Donald Trump a susținut că există o legătură între autismul la copii și folosirea de Tylenol de către mame / foto: colaj Getty Images

Agențiile de sănătate din întreaga lume au reacționat ferm după ce președintele american Donald Trump a sugerat, fără nicio dovadă științifică, o presupusă legătură între utilizarea paracetamolului în sarcină și apariția autismului la copii. Specialiștii califică afirmațiile drept „periculoase și lipsite de fundament” și subliniază că „astfel de declarații pot afecta încrederea publicului în tratamente sigure și esențiale.”

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a respins categoric declarațiile liderului american.

„Știm că vaccinurile nu provoacă autism. Ele salvează nenumărate vieți, iar știința a demonstrat clar acest lucru. Aceste lucruri nu ar trebui puse la îndoială”, a spus purtătorul de cuvânt al OMS, Tarik Jasarevic, potrivit The Guardian.

De asemenea, luni, Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a transmis că utilizarea paracetamolului în sarcină este considerată sigură atunci când este administrat conform recomandărilor.

„Paracetamolul rămâne o opțiune importantă pentru tratarea durerii sau a febrei la femeile însărcinate”, afirmă Steffen Thirstrup, directorul medical al EMA.

„Recomandarea noastră se bazează pe o evaluare riguroasă a datelor științifice disponibile și nu am găsit nicio dovadă conform căreia administrarea paracetamolului în timpul sarcinii ar provoca autism la copii”, a mai precizat acesta.

Conform EMA, un volum mare de date obținut de la femei însărcinate care au utilizat acest medicament arată că nu există riscuri de malformații pentru făt sau nou-născut.

„În 2019, EMA a evaluat studiile disponibile care au investigat dezvoltarea neurologică a copiilor expuși la paracetamol in utero și a concluzionat că rezultatele sunt neconcludente și că nu poate fi stabilită nicio legătură cu tulburările de dezvoltare neurologică. La nevoie, paracetamolul poate fi utilizat în timpul sarcinii”, a mai transmis EMA, într-un comunicat oficial.

Și în Marea Britanie reacțiile au fost extrem de dure. Ministrul britanic al Sănătății, Wes Streeting, a transmis că „oamenii ar trebui să asculte medicii și oamenii de știință”.

„Fiți clari: nu există nicio dovadă care să lege paracetamolul sau vaccinurile de autism. Niciuna. Oamenii ar trebui să asculte medicii și oamenii de știință, nu declarațiile lui Donald Trump.”

Dr. Alison Cave, responsabil pentru siguranță la Agenția pentru Reglementarea Medicamentelor din Regat, a avertizat la rândul său că „durerea și febra netratate pot reprezenta riscuri reale pentru făt”, motiv pentru care medicamentele aprobate trebuie administrate conform indicațiilor medicale.

Mesaje similare au venit și din Australia, unde Administrația pentru Produse Terapeutice (TGA) a confirmat că paracetamolul este sigur pentru femeile însărcinate și a respins orice asociere cu tulburările de dezvoltare neurologică.

Precizările vin ca urmare a declarației președintelui Donald Trump, care a susținut că există o legătură între autismul la copii și folosirea de Tylenol de către mame.

Ce spune compania care produce Tylenol

Tylenol, denumirea comercială a paracetamolului, este utilizat pe scară largă în SUA, inclusiv în sarcină. Oficialii din sănătate intenționează să avertizeze femeile să evite folosirea medicamentului în primele luni de sarcină, cu excepția cazului în care au febră, relata Washington Post duminică.

Producătorul Tylenol, compania Kenvue, a anunțat la începutul lunii că a purtat „un schimb științific” pe această temă cu oficiali ai Departamentului american pentru Sănătate și Servicii Umane și a îndemnat femeile însărcinate să discute cu medicul înainte de a lua orice medicament fără rețetă.

„Acetomitofenul (substanța activă din Tylenol) este cea mai sigură opțiune pentru ameliorarea durerii la femeile însărcinate, pe toată durata sarcinii, atunci când este nevoie. Fără el, femeile se confruntă cu alegeri periculoase: să suporte condiții precum febra — potențial dăunătoare atât mamei, cât și bebelușului — sau să recurgă la alternative mai riscante”, a transmis compania într-un comunicat.