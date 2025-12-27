5 moduri în care inteligența artificială a schimbat sistemul de sănătate în Europa în 2025

Oamenii de știință folosesc inteligența artificială pentru a combate bacteriile rezistente la antibiotice. sursa foto: Getty

Instrumentele de inteligență artificială dedicate sănătății au câștigat teren în 2025, promițând personalizarea îngrijirii medicale, accelerarea diagnosticelor, sprijin în descoperirea de medicamente noi și nu numai, scrie Euronews.

Finlanda, de exemplu, folosește AI pentru instruirea personalului medical, Estonia o aplică în analiza datelor medicale, iar Spania utilizează AI în detectarea bolilor.

Totuși, cercetările arată că AI nu ar trebui să înlocuiască prea curând profesioniștii din sănătate: medicii sunt în continuare mai performanți decât AI în situațiile de urgență, iar chatbot-urile medicale bazate pe inteligență artificială au dificultăți în a gestiona problemele de sănătate mintală și riscă să răspândească informații incorecte.

Există, de asemenea, preocupări majore legate de siguranță, experți în tehnologie și contraterorism avertizând că extremiștii ar putea folosi instrumentele AI pentru a crea arme biologice capabile să declanșeze o pandemie.

Chiar și așa, AI pătrunde tot mai mult în sistemele medicale. Iată cinci moduri în care a schimbat sănătatea și bunăstarea europenilor în acest an:

1. Predicția riscurilor de sănătate

Oamenii de știință au dezvoltat un model de inteligență artificială care poate prezice peste 1.000 de afecțiuni medicale – inclusiv anumite tipuri de cancer, atacuri de cord și diabet – cu mai bine de un deceniu înainte ca acestea să fie diagnosticate oficial.

Deși nu este încă pregătit pentru a fi utilizat în cabinetele medicale, instrumentul ar putea ajuta cercetătorii să înțeleagă mai bine cum se dezvoltă bolile în timp.

Între timp, au fost lansate și alte instrumente AI anul acesta, capabile să prezică dacă anumite mutații genetice rare vor duce la boală, să anticipeze riscurile cardiace la femei prin analiza mamografiilor și să folosească investigațiile medicale de rutină pentru identificarea biomarkerilor stresului cronic.

2. Accelerarea diagnosticului bolilor

În premieră europeană, un asistent AI numit Prof. Valmed a fost certificat anul acesta pentru a ajuta medicii la diagnostic și tratament, folosind o bază uriașă de date medicale ale pacienților.

Și alte instrumente de diagnostic se apropie de utilizarea clinică. În Regatul Unit, de exemplu, cercetătorii au anunțat un stetoscop asistat de AI, capabil să detecteze probleme cardiace în doar 15 secunde.

Stetoscopul a fost uneori prea sensibil, pentru că testele ulterioare au infirmat insuficiența cardiacă la aproximativ două treimi dintre pacienții semnalați de dispozitiv. Totuși, cercetătorii au subliniat că instrumentul a identificat și probleme cardiace reale care, altfel, ar fi putut trece neobservate.

Tot în Marea Britanie, medicii folosesc AI pentru a scurta cu săptămâni timpul de așteptare pentru diagnosticarea cancerului de prostată. Instrumentul AI analizează imaginile medicale și identifică pacienții cu risc ridicat, trimițându-i cu prioritate către evaluarea unui radiolog.

3. Monitorizarea pacienților după operații

O echipă de cercetători germani folosește AI pentru a automatiza monitorizarea pacienților care au primit stenturi coronariene în vasele de sânge blocate din cauza bolilor cardiace. În mod obișnuit, urmărirea procesului de vindecare este de durată și poate genera complicații suplimentare.

Algoritmul bazat pe AI folosește imagini ale vaselor de sânge pentru a analiza cât de bine se vindecă pacienții și poate diferenția rapid între diferite tipare de vindecare, cu un nivel de acuratețe similar specialiștilor. Cercetătorii spun că acest instrument ar putea standardiza monitorizarea stenturilor și îmbunătăți sănătatea cardiacă.

4. Combaterea rezistenței la antibiotice

Oamenii de știință folosesc inteligența artificială pentru a combate bacteriile rezistente la antibiotice, care reprezintă o amenințare tot mai mare pentru sănătatea publică în Europa.

În următorii trei ani, ei plănuiesc să dezvolte un model AI pentru proiectarea și testarea de noi tratamente împotriva bacteriilor rezistente la medicamente și vor folosi AI pentru a înțelege mai bine modul în care sistemul imunitar reacționează la alte tipuri de bacterii, în încercarea de a găsi un vaccin eficient.

5. Eliberarea medicilor de sarcini administrative

Cabinetele medicale și spitalele din Europa adoptă tot mai multe instrumente AI pentru gestionarea sarcinilor administrative, precum redactarea notițelor medicale sau trimiterea de trimiteri. Scopul este ca medicii să petreacă mai mult timp cu pacienții, într-un context în care criza de personal medical și presiunea pe sistemele sanitare sunt tot mai mari.

Microsoft, de exemplu, a lansat anul acesta în Irlanda asistentul clinic AI, iar compania suedeză Tandem Health și-a lansat scribul medical bazat pe AI în Spania, Germania, Marea Britanie și Finlanda, instrumentul fiind deja utilizat și în Olanda, Norvegia și Danemarca.