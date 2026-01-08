2,6 milioane de migranţi au părăsit SUA de când Trump a fost reales președinte. 650.000 dintre ei au fost expulzați forțat

Acțiunile Administrației Trump au condus la manifestaţii violente împotriva expulzării migranţilor. Foto: Getty Images

Circa 2,6 milioane de migranţi au părăsit SUA în perioada scursă de când preşedintele Donald Trump a revenit la Casa Albă în urmă cu aproape un an, dintre care peste 650.000 au refuzat să plece de bunăvoie și au fost arestați, înainte de a fi expulzați forțat, a anunțat, joi, Secretara pentru Securitate Naţională a SUA, Kristi Noem, relatează Agerpres.



„Datorită preşedintelui Trump, avem 2,6 milioane de persoane care au părăsit ţara noastră şi care, de la bun început, nu ar fi trebuit să fie aici. Au fost aici ilegal, iar peste 650.000 dintre ei au fost arestaţi, deţinuţi şi deportaţi în ţările lor de origine”, în special ţări latino-americane, a precizat Kristi Noem la o conferinţă de presă la New York.

Donald Trump a făcut o prioritate din combaterea migraţiei ilegale, un fenomen despre care el susține că a scăpat de sub control în timpul preşedinţiei predecesorului său democrat Joe Biden. Trump a trimis Garda Naţională în mai multe metropole americane pentru combaterea infracţionalităţii şi a intensificat acţiunile poliţiei federale a imigraţiei (ICE), însărcinată cu interpelarea migranţilor clandestini.



Aceste acţiuni au condus la manifestaţii violente împotriva expulzării migranţilor, cele mai grave incidente având loc în iunie la Los Angeles, oraş aflat sub guvernarea democraţilor, care se opun politicii anti-migraţie.



Organizaţiile pentru drepturile migranţilor şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la expulzările în masă şi limitarea dreptului de a cere azil la frontiera SUA, susţinând că astfel de politici încalcă drepturile omului.