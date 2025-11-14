George Burcea și-a depus candidatura la Primăria Capitalei

George Burcea și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei din partea POT, cu un clip filmat în New York. Sursa foto: Facebook/ George Burcea

George Burcea, candidatul susținut de Partidul Oamenilor Tineri pentru funcția de primar general al Capitalei, și-a depus dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.



Potrivit președintelui POT, Anamaria Gavrilă, susținerea pentru George Burcea vine din convingerea că generația nouă poate reda Capitalei un parcurs „normal”: „fără conflicte sterile, fără interese ascunse, cu profesionalism și dorința sinceră de a construi pentru cetățeni, nu pentru grupuri de influență”.



„Candidez ca un om curat, din afara sistemului. Fără experiență în corupție. Fără experiență în furt. Fără experiență în angajări pe pile. Nu putem construi viitorul reciclând aceleași persoane care ne-au dezamăgit de atâtea ori. Sistemele construite pe frică și manipulare nu rezistă pentru totdeauna. Schimbarea vine atunci când refuzi să fii intimidat. Împreună cu POT aducem ceva ce sistemul nu poate fabrica: o nouă generație - curată, competentă și motivată să schimbe orașul”, a afirmat Burcea, conform unui comunicat de presă transmis vineri.



Candidatul susținut de POT propune un plan în 10 puncte pentru București care cuprinde: repararea sistemului de termoficare prin guvernanță reală, reducerea traficului prin mobilitate inteligentă, siguranță și curățenie, protejarea patrimoniului, modernizarea serviciilor și transformarea Bucureștiului într-un oraș funcțional și frumos, arată comunicatul citat.