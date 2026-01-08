Avionul Spartan al lui Nicușor Dan poate fi dotat cu comunicații securizate. STS: Am identificat soluții

Zăpada a împiedicat timp de mai multe ore decolarea aeronavei președintelui Nicușor Dan de la Paris. Foto: Facebook

Serviciul de Telecomunicații Speciale a transmis, joi, că poate asigura comunicații securizate pe avionul Spartan cu care zboară președintele Nicușor Dan, dacă acest lucru se solicită. În prezent, șeful statului poate fi contactat doar prin mesaje text atunci când se află la bordul aeronavei, nu și prin apel vocal.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră adresată Serviciului de Telecomunicații Speciale vă comunicăm că instituția noastră asigură servicii securizate de comunicații pentru instituțiile beneficiare în conformitate cu prevederile legislative, standardele tehnice naționale și internaționale, precum și cu condițiile tehnice existente”, se arată în comunicatul STS.

STS anunță că a identificat, în urma unor evaluări și teste tehnice, soluții prin care se pot asigura servicii securizate de comunicații de voce și date.

„Pentru instalarea de echipamente IT&C suplimentare celor existente la bord sunt necesare autorizări, avize, certificări din partea producătorului aeronavei și a autorităților competente”, transmite instituția.

Ulterior obținerii aprobărilor necesare se pot instala echipamentele destinate asigurării serviciilor de comunicații securizate.

„STS deține capabilități de comunicații securizate, care pot fi implementate în funcție de cerințele operaționale ale beneficiarilor și agreate cu partenerii instituționali”, se mai arată în comunicatul STS.

Blocat miercuri timp mai multe ore la Paris, unde decolarea sa spre România a fost amânată în două rânduri din cauza vremii nefavorabile din capitala Franței, dar și de la București, președintele Nicușor Dan a atras atenția unei situații bizare, cu implicații asupra felului în care se deplasează șeful statului român la evenimente internaționale.

Într-o discuție cu jurnaliștii, Dan a confirmat informațiile care circulă deja pe surse și care spun că aeronava Spartan, care a mai fost folosită de președinte în deplasări în străinătate, nu are facilități de comunicații criptate cu Bucureștiul, așa cum ar fi normal în cazul unui șef de stat NATO.

Mai mult, avionul nu are nici sisteme electronice care să-i faciliteze aterizarea în condiții de vizibilitate redusă, iar acest lucru a contribuit la decizia luată marți noaptea, de a amâna pentru miercuri decolarea spre București.

Aparatul cu care s-a deplasat Nicușor Dan la Paris aparține al Forțelor Aeriene și este folosit pentru transport de trupe și tehnică militară sau pentru sau misiuni medicale de urgență.

„Cu avionul ăsta face mult mai mult decât un avion normal. Iar în interior nu avem comunicații. Când suntem înăuntru, suntem izolați”.

Și ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit, joi, despre necesitatea achiziționării unui avion prezidențial.