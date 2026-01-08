Putin ar pregăti un “atac masiv” asupra Ucrainei. Ambasada SUA la Kiev a emis o alertă de securitate. Anunțul lui Zelenski

Putin ar pregăti un "atac masiv" asupra Ucrainei, joi noapte. Sursa foto: Armata Ucraina

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, a declarat că, în noaptea de joi spre vineri, ar putea avea loc un nou atac masiv al ruşilor în Ucraina. El a sfătuit populaţia să acorde atenţie sirenelor antiaeriene. "Rușii sunt consecvenți, neschimbați: încearcă să profite de condițiile meteo. Am dispus ca guvernul să ajute autoritățile locale, să sprijine cât mai mult pe toți cei implicați", a afirmat Zelenski pe canalul său de Telegram. De asemenea, Ambasada americană la Kiev a emis o alertă de securitate.

"Există informații că în această noapte ar putea avea loc un nou atac masiv rusesc. Este foarte important să acordați atenție alarmelor aeriene astăzi, mâine, permanent, și să coborâți în adăposturi. Rușii sunt consecvenți: încearcă să profite de condițiile meteo. Am dispus ca guvernul să sprijine autoritățile locale, să ofere sprijin maxim tuturor celor implicați", a declarat preşedintele Ucrainei.

Zelenski a mai anunţat, de asemenea, că acordul-cadru cu SUA privind planul de pace este "gata să fie semnat la cel mai înalt nivel" şi că aşteaptă raportul delegaţiei ucrainene conduse de Rustem Umerov, după întoarcerea de la Paris.

"Am vorbit cu Rustem Umirov. Echipa de negociere se întoarce în Ucraina. Aștept un răspuns cu toate detaliile, inclusiv cele care nu pot fi discutate la telefon.

Au existat diferite formate de întâlniri cu echipa americană și cu echipa europeană. Considerăm că Acordul de Securitate cu Statele Unite este gata să fie semnat la cel mai înalt nivel.

Este important ca documentele privind reconstrucția Ucrainei și dezvoltarea economică a Ucrainei, a Statelor Unite și a Europei să fi fost discutate într-un format trilateral. Sunt aproape finalizate", a mai spus liderul de la Kiev.

Ambasada americană la Kiev a emis o alertă de securitate

Ambasada americană la Kiev a emis o alertă de securitate după ce ar fi primit informaţii privind un potenţial atac aerian semnificativ în această noapte.

"Ambasada SUA la Kiev a primit informații privind un potențial atac aerian semnificativ, care ar putea avea loc oricând în următoarele zile. Ambasada, ca întotdeauna, recomandă cetățenilor americani să fie pregătiți să se adăpostească imediat în cazul în care este anunțată o alertă aeriană.

Identificați locațiile adăposturilor înainte de orice alertă aeriană.

Descărcați o aplicație fiabilă de alertă aeriană pe telefonul mobil, cum ar fi Air Raid Siren sau Harta alarmelor.

Adăpostiți-vă imediat dacă se anunță o alertă de aer.

Verificați presa locală pentru știri de ultimă oră. Fiți pregătiți să vă ajustați planurile.

Păstrați rezerve de apă, alimente și medicamente.

Urmați instrucțiunile oficialilor ucraineni și ale echipelor de intervenție rapidă în caz de urgență. Revizuirea a ceea ce Departamentul de Stat poate și nu poate face într-o criză", a transmis Ambasada americană la Kiev.