Candidatul POT la Primăria Capitalei nu știe cine-i finanțează campania. Burcea a devenit nervos: Nu e problema mea de unde sunt banii

Actorul George Burcea, candidatul POT la Primăria Municipiului București în 2025. Sursa foto: Captură Podcast Hotspot

Actorul George Burcea, candidatul Partidului Oamenilor Tineri (POT) la Primăria Municipiului București, a devenit vizibil iritat și nervos în cadrul unui podcast politic al HotNews, atunci când a fost întrebat despre sursa banilor care îi finanțează campania electorală. Burcea nu a știut să ofere nicio informație clară privind bugetul sau proveniența fondurilor pentru campania de dinaintea scrutinului din 7 decembrie.

Solicitat să precizeze cine îl finanțează, candidatul POT a reacționat iritat, afirmând că nu deține astfel de detalii și că nu este treaba sa să știe cine acoperă costurile campaniei: „Cine mă finanţează pe mine? Personal? Credeţi că-mi dă mama bani? Întrebaţi preşedintele Anamaria (n.r. Gavrilă, preşedinta POT, n.r.) pentru detalii, să vă explice mai bine. Nu-mi dă mama mie bani să candidez”, a spus Burcea, vizibil deranjat de întrebare.

„Banii? Eu n-am treabă cu banii”

El a continuat precizând că nu se ocupă deloc de aspectele financiare ale campaniei și că acestea sunt gestionate exclusiv de partid: „Nu mă întrebaţi pe mine acest aspect, pentru că nu sunt în măsură să răspund. Nu e problema mea de unde sunt banii. Banii? Eu n-am treabă cu banii. Am eu treabă cu banii partidului?”, a declarat George Burcea la podcastul HotSpot.

Potrivit candidatului, toate fondurile necesare campaniei sunt administrate de Partidul Oamenilor Tineri și de președinta Anamaria Gavrilă, el neavând acces la bugetul de campanie. „Candidez din partea lui POT, deci cine poate să mă susţină dacă nu POT? Că nu mama…”, a explicat Burcea.