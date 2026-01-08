Şoc pentru mai mulţi români la revenirea acasă, după vacanţa de sărbători: casele le-au fost sparte de hoţi. 900 de apeluri la 112

Mulţi români au trăit un şoc la revenirea acasă, după vacanţa de Sărbători: casele le-au fost sparte de hoţi. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Abia întorși din vacanță, mulți dintre români au avut parte de un șoc. Le-au fost sparte casele de hoții care au "lucrat" mai intens ca niciodată în această perioadă. Aproape 900 de păgubiți au sunat la 112 în aceste zile. Fie le-au fost furate bunuri din casă sau produse din magazin, fie le-au fost distruse mașinile.

De exemplu, în judeţul Neamţ, camerele de supraveghere au surprins doi indivizi suspecti într-un magazin de bijuterii. Hoţii se infiltrează printre clienţi şi fură mai multe inele cu diamant. Apoi, încearcă să fugă. Sunt observaţi de agentii pe pază care încearcă să-i oprească. Unul este imobilizat de angajaţii firmei de securitate, celălalt blocat în trafic de poliţişti.

Fără o firmă de pază şi sistem de supraveghere însă, lucrurile sunt mai complicate pentru păgubiţi.

În judetul Ilfov, o altă cameră suprinde un individ, cu cagulă pe faţă şi mănuşi, sare gardul, ajunge în curtea unui localnic şi, în linişte, pătrunde în casă. Mai mulţi proprietari au fost prădaţi de acelaşi hoţ, prins recent de poliţişti când se pregătea să dea o nouă lovitură.

"Se pot instala sisteme de monitorizare vdeo. Până să ajungă cineva la noi, în casă, să fim notificaţi că cineva a sărit gardul, a intrat în curte", a afirmat Ştefan Antimoianu, tehnician în sisteme de securitate.

Însă şi hoţii se adaptează şi încearcă să fie cu un pas înaintea metodelor de securitate.

Perioada preferată de hoţi însă este cea a Sărbătorilor, atunci când oamenii sunt mai puţin vigilenţi sau plecaţi în vacanţă. În câteva zile, aproape 900 de hoţi au fost prinţi de poliţisti şi este vorba despre infracţiuni precum spargeri de locuinţă, furturi din magazine sau chiar din săli de jocuri, dar şi de însuşirea bunurilor.

Atenţie la postările pe reţelele sociale

Una dintre greselile făcute frecvent de cei care devin ţintele infractorilor este afişarea pe reţelele sociale. Uneori, pozele din vacanţă sunt invitaţii sigure pentru hoţi în casele rămase nesupravegheate.

"Este foarte bine dacă vrem să facem lucru ăsta, s-o facem după ce ne întoarcem din concediu, dar nici atunci nu aş recomanda pentru că ne putem trez cu hoţii peste noi în casă", a declarat Zelca Vasile, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiei.

Dar nu numai casele sunt vizate de indivizii cu preocupări infracţionale. Un bărbat de 31 de ani a fost prins în flagrant în noaptea de Anul Nou, după ce a încercat să fure dintr-un sexshop din Suceava, iar altul s-a dus cu un cuţit intr-o sală de jocuri de noroc din Slatina. Individul a amenințat-o pe angajată și a forțat-o să-i dea toți banii. A dispărut apoi cu 70.000 de lei, dar a fost prins a doua zi.