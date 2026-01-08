Ce a arătat necropsia tânărului care a murit la Spitalul din Buzău. Logodnica lui acuză: "Nimic nu scuză faptul că mi-au râs în nas"

Ce a arătat necropsia tânărului care a murit la Spitalul din Buzău. Sursa foto: captură video

Necropsia în cazul tânărului de 25 de ani care a murit în Spitalul Judeţean din Buzău arată că acesta a murit din cauza unei embolii pulmonare, apărută ca o complicație a fracturii de femur. Familia, care protestează de 3 zile în faţa unităţii medicale, acuză cadrele medicale de neglijenţă şi a depus o plângere la Parchet.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar Corpul de control al ministrului Sănătăţii va demara verificări în spital săptămâna viitoare.

Pentru a treia zi la rând, familia lui Gabriel a venit în faţa spitalului unde tânărul şi-a găsit sfârşitul. A fost efectuată necropsia pentru a se afla clar ce a dus la moarte bărbatului de 25 de ani.

"Nimic nu scuză faptul că eu am alertat că-l pierd. Să-i facă cineva ceva. Nimic nu scuză faptul ca mi-au râs în nas, că e de la energizante, de la cafea...", a afirmat Cristina, logodica tânărului care a murit.

Tânărul a murit din cauza unei embolii pulmonare, apărută ca o complicație a fracturii de femur. În urma imobilizării, s-a format un cheag de sânge în venele piciorului, care s-a desprins, a ajuns în plămâni și a blocat circulația sângelui, provocând decesul.

Tânărul, implicat într-un accident de maşină

Gabriel a fost implicat pe 2 ianuarie într-un accident rutier. Era pasager într-o maşină a cărui şofer a efectuat o depăşire neregulamentară şi s-a izbit frontal de un alt vehicul. Atât în ambulanţă, cât şi înainte de a fi preluat de medici, ar fi făcut stop cardiorespirator, spune familia.

"Eu am văzut pe un live că salvarea a stat foarte mult timp acolo după ce l-a luat. Şi am întrebat de ce a stat atât. Probabil lui i s-a făcut rău atunci şi el a zis nu mai ştiu nimic", a spus şi sora bărbatului decedat.

Logodnica tânărului spune că, după internare, starea lui s-a înrăutăţit de la o zi la alta, însă medicii nu i-ar fi acordat atenţia necesară. În ziua în care trebuia să fie operat la picior, Gabriel a murit.

"Era galben, nu mai avea buze, nu mai vorbea. Nu era niciun medic, nici măcar o asistentă şi am strigat că-l pierd, le-am rugat să faca cevă şi mi-au zis că are atac de panică, le-am zis că nu are, că el nu se sperie", a mai adăugat logodnica tânărului.

Ministrul Sănătăţii trimite săptămâna viitoare Corpul de control la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Buzău. Tot atunci va demara şi un un audit administrativ.

Şi Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor împotriva Abuzurilor Statului a sesizat Colegiul Medicilor din România, solicitând declanșarea unei proceduri disciplinare pentru stabilirea cu exactitate a responsabilităților profesionale în acest caz și pentru a verifica dacă deciziile medicale luate în privința lui Gabriel Bumbăcea au respectat standardele de bună practică medicală.