Preşedinta Colegiului Medicilor, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul din Buzău: Cel vinovat să răspundă

sursa foto: Facebook / Cătălina Poiană

Preşedina Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a declarat, miercuri seară, după ce un pacient de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, iar mai mulţi oameni au protestat în curtea unităţii, că "trebuie să respectăm un principiu fundamental: prezumția de nevinovăție", dar "dacă se va dovedi că a existat o greșeală medicală, cel vinovat trebuie să răspundă".

Aceasta a mai atras atenţia că "toți trebuie să înțelegem acest volum imens de muncă, vorbim de o presiune foarte mare și atunci cred că medicii care muncesc și sunt alături de pacienți trebuie susținuți corect".

"Un tânăr a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. Este o tragedie. O viață pierdută, o familie îndurerată, un sistem medical aflat iarăși în tensiune.

Ca medic și ca președinte al Colegiului Medicilor din România, dar mai ales ca om, îmi exprim întreaga compasiune față de familia tânărului care a murit la Spitalul Județean din Buzău.

Înțeleg pe deplin interesul public și dorința oamenilor de a afla adevărul. Cu toții vrem răspunsuri.

Dar tocmai pentru că este vorba despre viață și despre responsabilitate, cred cu tărie că aceste răspunsuri trebuie să vină în urma unei anchete corecte, riguroase și obiective. Raportul medico-legal alături de întreaga anchetă într-un astfel de caz sunt cele care vor stabili ce s-a întâmplat.

Până atunci, trebuie să respectăm un principiu fundamental: prezumția de nevinovăție. Dacă se va dovedi că a existat o greșeală medicală, cel vinovat trebuie să răspundă.

Dar vă rog, să nu aruncăm cu piatra, să nu generalizăm și să nu politizăm această tragedie.

Am fost la Spitalul Județean de Urgență Buzău anul trecut. Un spital care are un director medical interimar tânăr, am văzut o echipă medicală care vrea să își facă treaba, medici care au un volum foarte mare de pacienți", a postat Cătălina Poiană pe Facebook, care a punctat şi volumul mare de muncă de la Spitalul din Buzău:

"În seara aceasta am vorbit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău și am înțeles că din data de 1 ianuarie până ieri, în data de 6 ianuarie la unitatea de primiri urgențe a spitalului s-au prezentat 1562 de pacienți, ce au fost consultați de doar 3 medici. În data de 2 ianuarie au fost 307 prezentări, iar în data de 3 ianuarie 309 prezentări.

Toți trebuie să înțelegem acest volum imens de muncă, vorbim de o presiune foarte mare și atunci cred că medicii care muncesc și sunt alături de pacienți trebuie susținuți corect.

Nu iau apărarea nimănui, dar trebuie să spunem și lucrurilor pe nume: medicii au un volum imens de cazuri pe care trebuie să le gestioneze.

Respectul pentru pacient și responsabilitatea față de profesia medicală merg împreună.

Trebuie să avem însă și respect și pentru medicii corecți și profesioniști care își fac datoria. Avem obligația de a păstra echilibrul și de a căuta adevărul cu decență",

Rogobete anunțase că va sesiza Colegiul Medicilor

„Eu nu pot să emit opinii medicale, nu cunosc detaliile medicale, patologiile asociate, tipul de intervenţie, însă voi sesiza Colegiul Medicilor din România, pentru că este de competenţa lor", a declarat miercuri, pentru Agerpres, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Conform purtătorului de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă, bărbatul decedat a fost victima unui accident rutier care a avut loc pe 2 ianuarie, el fiind adus la Unitatea de Primiri Urgenţe cu o fractură închisă de femur.

După ce a fost evaluat în UPU, pacientul a fost internat în Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale, beneficiind de imobilizare în aparat gipsat şi tratament specific.

IPJ Buzău a schimbat încadrarea faptei din dosarul penal deschis în urma accidentului rutier, respectiv din vătămare corporală din culpă în vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă, necropsia urmând să stabilească circumstanţele în care a survenit decesul tânărului.