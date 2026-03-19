Ministrul Sănătății anunţă buget mai mare pentru compensarea medicamentelor în programele naţionale

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 14:00 19 Mar 2026 Modificat la 14:00 19 Mar 2026
Rogobete anunță creşterea cu 400 de milioane de lei a bugetului pentru compensarea medicamentelor/ Foto: Getty Images

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat joi creşterea cu 400 de milioane de lei a bugetului pentru compensarea medicamentelor din programele naţionale.

„Bugetul pentru compensarea medicamentelor din programele naţionale nu este doar o cifră. Este, în primul rând, despre acces real la tratament pentru pacienţi. În 2026, acest buget creşte la 1,8 miliarde de lei, de la 1,4 miliarde de lei în 2025.

O creştere de 400 de milioane de lei, care înseamnă mai mult decât o ajustare financiară - înseamnă continuitate în tratamente, terapii accesibile şi mai puţine situaţii în care oamenii sunt puşi în faţa unor costuri pe care nu le pot susţine”, a scris ministrul, joi, pe Facebook.

Potrivit ministrului Sănătăţii, această decizie are menirea de a corecta dezechilibre care au afectat încrederea în sistem.

„Nu rezolvă totul peste noapte, dar este un pas concret în direcţia corectă. Continuăm să construim un sistem în care tratamentul nu este un privilegiu, ci un drept”, a transmis Rogobete.

Ştiri video recomandate
