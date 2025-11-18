Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei. Portret, CV, biografie, familie

4 minute de citit Publicat la 12:18 18 Noi 2025 Modificat la 12:20 18 Noi 2025

Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei. sursa: Inquam Photos / Octav Ganea

Anca Alexandrescu este candidată independentă pentru Primăria București, susținută de o alianţă formată din mai multe partide, printre care AUR, PNŢCD şi Forţa Alternativă pentru România (FAR), după aproape trei decenii petrecute între presă, consultanță politică și poziții de comunicare în instituții publice sau companii cu capital de stat.

CV-ul Ancăi Alexandrescu, studii și funcții ocupate

Anca Alexandrescu și-a început cariera în presă în anul 1994, la „Ziua”. A mai lucrat la „Ultimul Cuvânt” și „Evenimentul zilei”, după absolvirea Școlii Superioare de Jurnalistică. După doi ani, a trecut în zona politică: în 1996 a devenit purtător de cuvânt al PDSR în campania pentru alegerile locale.

A făcut parte din echipa lui Adrian Năstase atât în perioadele de campanie, cât și pe durata mandatului de prim-ministru, ocupând funcții de comunicare la nivel guvernamental. Ulterior, a devenit una dintre cele mai apropiate persoane din staff-ul lui Liviu Dragnea, pentru care a fost principal consilier de imagine și director de comunicare atât în PSD, cât și la Camera Deputaților.

În 2018–2019 a consiliat-o pe Viorica Dăncilă, atât în guvern, cât și în campania pentru prezidențiale.

Parcursul său în administrația publică include colaborări în guvernele Adrian Năstase și Victor Ponta, funcții în departamentul de presă al Primăriei Capitalei în mandatul lui Sorin Oprescu, dar și poziții în companii cu capital de stat și instituții financiare.

A condus comunicarea pentru KazMunayGas (Rompetrol) și a ocupat funcții în diverse consilii, între care Fondul Român de Contragarantare. Prin agenția sa, Monitoring Media, a coordonat proiecte de imagine pentru instituții publice și campanii de comunicare pentru diverse structuri guvernamentale.

În ultimii ani, Anca Alexandrescu a devenit una dintre cele mai vizibile figuri media ale Realitatea Plus, unde a moderat emisiuni cu profil politic. În ultimul an și-a arătat susținerea puternică pentru Călin Georgescu, care a candidat la președinția României.

Programul Ancăi Alexandrescu pentru Primăria București

Candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, își construiește programul de campanie în jurul promisiunii de a combate sărăcia în București prin realocarea resurselor financiare și printr-o reformă extinsă a administrării patrimoniului municipal.

Planul propus prevede direcționarea a 5% din bugetul Primăriei către programe sociale dedicate pensionarilor, familiilor cu copii, persoanelor vulnerabile și „tuturor bucureștenilor aflați în nevoie”. Ea estimează că această alocare ar însemna aproximativ 350 de milioane de lei anual.

Pentru a acoperi aceste sume, Alexandrescu susține că are identificată o „strategie de mai buna administrare a Primăriei”, afirmând că pierderile generate de „incompetență, neglijență și corupție” depășesc cu mult procentul de 5% pe care îl vizează pentru programul social.

În acest sens, planul ei începe cu o reorganizare a veniturilor Primăriei.

„Voi verifica veniturile Primăriei, care sunt mult diminuate în prezent. Încă din prima zi de lucru voi trece la inventarierea și evaluarea patrimoniului imobiliar al Primăriri și la valorificarea lui prin concesiuni, asocieri și chirii corecte” – Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei.

Programul include și o reevaluare a participațiilor municipale și a contractelor existente.

Alexandrescu promite „inventarierea participațiilor Primăriei și a contractelor de asociere”, optimizarea portofoliului prin dividende și chirii, dar și „rezilia contracte dezavantajoase, acolo unde e cazul”.

La capitolul cheltuieli, candidata afirmă că va opri risipa. Conform programului, fondurile recuperate prin stoparea acestor practici vor fi redirecționate către măsuri sociale: „Banii care intră nejustificat în conturile unor afaceriști de casă vor fi destinați creșterii nivelului de trai al bucureștenilor, cu scopul eradicării sărăciei”.

Alexandrescu invocă și temeiul constituțional al politicilor de protecție socială, subliniind că acestea nu reprezintă acte de caritate, ci un drept.

Candidata își poziționează astfel programul ca un răspuns la creșterea costurilor de trai și la politicile actualei guvernări, pe care o acuză că „a scumpit insuportabil traiul românilor”, afectând „mame de nou-născuți, veterani de război, pensionari”.

Familia Ancăi Alexandrescu

Este fiica jurnalistului Horia Alexandrescu, una dintre figurile marcante ale presei românești post-decembriste, iar această moștenire media i-a influențat parcursul profesional încă de la început.

A fost căsătorită de două ori. Prima căsătorie, cu jurnalistul Dan Andronic, a avut loc în perioada 1996–1998 și s-a încheiat fără copii. Ulterior, în 2009, s-a recăsătorit cu Adrian Diță, fost președinte al ANCOM. Din această relație au rezultat gemeni, Radu și Maria, care au rămas în grija Ancăi Alexandrescu după despărțire. Ea este implicată activ în creșterea lor, iar cei mici apar ocazional în postările sale publice sau în presa tabloidă, de obicei în contexte legate de familie.

Ultima relație cunoscută public a fost cea cu senatorul Mihai Fifor, despărțirea având loc în 2018. De atunci, viața personală a Ancăi Alexandrescu a rămas relativ discretă

Ce avere are Anca Alexandrescu

Situația financiară a Ancăi Alexandrescu rămâne parțial neclară în campania pentru Primăria București. Ultima declarație de avere disponibilă public datează din 2019, iar documentul actual, depus în dosarul de candidat, nu a fost încă publicat. În lipsa unei actualizări oficiale, pot fi analizate doar informațiile istorice din declarațiile anterioare și datele financiare ale firmelor la care este asociată.

În declarația completată în 2019, Alexandrescu figura cu datorii importante: 605.000 lei și 75.000 de euro, contractate în principal prin credite. La capitolul venituri, declara un salariu de aproximativ 5.700 de lei lunar din funcția de consilier la Parlament. În paralel, obținea venituri din dividende, precum cei 58.000 de lei de la Abis Media SRL – o firmă fără angajați, cu datorii reduse și activitate limitată, dar profitabilă.

În anii următori au apărut date financiare noi despre companiile la care a avut participații. Societatea Trei Amigos Together SRL a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 1,4 milioane de lei și un profit de 200.000 de lei. De asemenea, Abis Media SRL a înregistrat în 2024 venituri de 274.000 de lei și un profit net de 188.000 de lei, fiind administrată de Natalia Matache.

Sursele financiare individuale ale Ancăi Alexandrescu par să provină în principal din salarii și dividende. Potrivit datelor fiscale consultate pentru anul 2024, veniturile ei salariale au variat între 3.700 și 5.100 de lei brut lunar, iar totalul anual nu a depășit rareori echivalentul a 8.000 de lei pe lună. Aceste venituri ridică întrebări în raport cu ritmul și anvergura activităților mediatice și de consultanță pe care le-a desfășurat în ultimii ani.