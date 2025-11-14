Anca Alexandrescu şi-a depus candidatura pentru Primăria Bucureşti. Este susţinută de o alianţă formată din AUR, PNŢCD şi FAR

Anca Alexandrescu şi-a depus candidatura în prezenţa liderului AUR, George Simion, la Biroul Electoral al Circumscriptiei din Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Bucureştiului, și-a depus, oficial, candidatura, vineri. Ea este susținută de o alianţă formată din mai multe partide, printre care AUR, PNŢCD şi Forţa Alternativă pentru România (FAR).

"Am decis să candidez la Primăria Capitalei după şase ani în care am realizat o emisiune unde m-am întâlnit zi de zi cu problemele românilor, nu doar ale bucureştenilor. Şi de prea multe ori am fost pusă în situaţia de a le spune oamenilor: «Nu pot să fac mai mult decât ce fac la televizor».

A venit momentul să mă implic să fac mai mult. Am experienţă, atât în domeniul administraţiei locale, cât şi în administraţia centrală şi cunosc în adâncul lui statul român. Ştiu foarte bine unde trebuie să îndreptăm lucrurile, ştiu foarte bine unde putem să tăiem pentru că se scurg bani în proiecte care nu sunt utile cetăţenilor bucureşteni", a declarat Anca Alexandrescu.

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat care sunt formaţiunile politice care o susţin pe Anca Alexandrescu.

"PartiduL AUR, împreună cu PNŢCD, împreună cu FAR şi alte formaţiuni politice au făcut ceea ce este corect şi au ales să nu divizeze votul la Bucureşti şi să susţină cel mai puternic candidat, candidatul cu şanse din partea mişcării poporului român. Aşa că am format o alianţă opusă alianţei care este la guvernare. Alianţa de la guvernare are trei candidaţi, sunt candidaţii pro-guvernamentali, noi suntem alianţa poporului român şi noi ca formaţiune politică împreună cu celelalte formaţiuni politice o susţinem pe doamna Anca Alexandrescu", a afirmat liderul AUR.

Până în prezent, şi-au anunţat candidatura la Primăria Municipiului Bucureşti Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), jurnalista Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli, actorul George Burcea, din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT).