Ministerul Finanţelor a împrumutat joi aproape două miliarde lei de la bănci

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 1,98 miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat şi una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), scrie Agerpres.



Ministerul a împrumutat 986,5 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni cu o maturitate reziduală la 81 luni şi un randament mediu de 6,62% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 2,157 miliarde de lei.



Vineri este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 148 de milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligaţiuni.



De asemenea, MF a împrumutat un miliard de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont cu maturitatea la 12 luni, la un randament mediu de 6,08% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de un miliard de lei, iar băncile au subscris 1,306 milliarde lei.



Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna ianuarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 10 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15%, respectiv 1,2 miliarde de lei, din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.



Suma totală, de 11,2 miliarde lei, este cu 6,025 miliarde de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna decembrie 2025, de 5,175 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.