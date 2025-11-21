Gheorghe Nețoiu, candidat independent la alegerile pentru Primăria Capitalei. Portret, CV, biografie, familie

6 minute de citit Publicat la 13:33 21 Noi 2025 Modificat la 13:48 21 Noi 2025

Gheorghe (Gigi) Nețoiu candidează independent la alegerile pentru Primăria Capitalei. sursa: Inquam Photos / George Călin

Gheorghe (Gigi) Nețoiu este candidat independent la alegerile generale pentru Primăria Capitalei. Și-a lansat candidatura în data de 7 noiembrie, pe malul Dunării, în Portul Cultural Cetate, din județul Dolj. Lansarea a fost mai mult o petrecere cu lăutari, berbecuți la proțap și invitați precum Romică Țociu și Cornel Palade. Și la depunerea candidaturii la Biroul Electoral Central a venit însoțit de lăutari.

CV-ul lui Gheorghe Nețoiu, studii și funcții ocupate

Gheorghe Nețoiu, cunoscut în spațiul public drept Gigi Nețoiu, este un om de afaceri, fost ofițer de poliție și ex-parlamentar, un personaj cu vizibilitate constantă în viața publică românească în ultimele trei decenii. S-a născut la 1 august 1959, în comuna Poiana Mare din județul Dolj.

Are o pregătire profesională echivalentă cu Facultatea de Drept a Universității din București, specializare corelată cu parcursul său de ofițer al Ministerului Afacerilor Interne.

Înainte de 1990, dar și în primii ani după Revoluție, a lucrat ca ofițer de poliție, iar în 1995 a trecut în rezervă la cerere, alegând să intre în mediul privat, în perioada în care economia românească de după Revoluție era în plină reconstrucție.

Ascensiunea publică a lui Nețoiu este strâns legată de fotbalul românesc. A devenit cunoscut mai întâi ca finanțator al AFC Rocar București în anii ’90, o echipă mică, dar care a reușit să atragă atenția prin ambiție și rezultate surprinzătoare pentru perioada respectivă.

În anul 2000 a preluat sume importante de cheltuieli și investiții la Universitatea Craiova, devenind unul dintre oamenii cu influență în fotbalul oltenesc. Ulterior, s-a implicat la Dinamo București, clubul cu care numele său avea să fie asociat puternic în anii 2000.

Dincolo de sport, Nețoiu și-a extins activitatea în mai multe domenii economice. Deține o fermă mare de animale în Dolj – proiect despre care afirmă frecvent că l-a construit rapid și eficient – și a investit în sectorul energetic, în special în energie electrică și panouri fotovoltaice. În paralel, activează pe piața imobiliară din București și este proprietar al unor apartamente în Dubai.

Cariera lui politică a început în 1994, când s-a înscris în Partidul Social Democrat. A rămas în PSD până în 2008, perioadă în care a fost vicepreședinte PSD Ilfov între 2003 și 2008. După ruptura de partid, s-a alăturat UNPR, unde a ocupat funcția de vicepreședinte între 2010 și 2012 și ulterior în 2013. În 2012 s-a înscris în PP-DD, cu care a candidat și a câștigat un mandat de deputat de Dolj la alegerile parlamentare. Mai apoi a revenit în UNPR, continuându-și activitatea politică până la finalul mandatului.

În plan legal, numele lui Nețoiu a fost asociat cu unul dintre cele mai mediatizate cazuri ale fotbalului românesc. În noiembrie 2012 a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru înșelăciune, dosarul fiind însă retrimis spre rejudecare. Ulterior, a executat aproape doi ani de detenție, fiind eliberat condiționat în 2015.

Programul lui Gheorghe Nețoiu pentru Primăria București

Gheorghe Nețoiu își construiește programul pentru Primăria Capitalei în jurul faptului că banii plătiți de bucureșteni trebuie să fie urmăriți până la ultimul leu, iar prioritățile orașului trebuie stabilite direct de locuitori, nu de partide.

El promite că, spre deosebire de administrațiile anterioare care „au promis ceva, oamenii le-au dat votul, iar acum, după un an jumate, pleacă la Primăria Capitalei”, el va porni direct de la realitate: câți bani sunt, ce s-a cheltuit, ce a mai rămas.

Nețoiu crede că problemele fundamentale ale orașului sunt gestionate prost de ani întregi: traficul blocat, lipsa parcărilor, infrastructura învechită și spațiile verzi insuficiente.

Spune că Bucureștiul a ajuns să fie un oraș în care „fac 5 km într-o oră și un sfert. Mai repede veneam pe jos”, iar una dintre cauzele principale este gestionarea haotică a circulației.

Propune ca tramvaiele să circule „la bordură, nu pe mijlocul străzii”, așa cum observă în marile orașe europene, și critică benzile unice blocate pentru autobuze pe tronsoane unde circulă „cinci autobuze”, în timp ce restul șoferilor stau ore întregi în trafic.

O altă măsură pe care o consideră esențială este reorganizarea sistemului de parcări.

Nețoiu mai crede că administrațiile recente au ignorat nevoile reale ale oamenilor, în timp ce politicienii au vânat funcții fără să ofere soluții. De aceea, promite ca Primăria Capitalei să fie deschisă publicului în fiecare weekend, între orele 8 și 12, pentru discuții directe cu bucureștenii.

Propune comitete consultative pe sectoare, formate din cetățeni, care să stabilească împreună cu primăria direcțiile de cheltuire a banilor, astfel încât deciziile politice să reflecte voința directă a celor care trăiesc în cartiere.

Familia lui Gheorghe Nețoiu

Actuala soție a lui Gigi Nețoiu se numește Ecaterina, este fost fotomodel și este cu 30 de ani mai tânără decât omul de afaceri. Cei doi s-au căsătorit într-un cadru festiv, avându-l ca naș de cununie pe Adrian Năstase. Împreună au un băiat pe nume Petru David, născut în 2014, în perioada în care Nețoiu își executa pedeapsa cu închisoarea.

Dintr-o relație anterioară cu femeia de afaceri Luchi Georgescu, Nețoiu mai are un fiu, Păstorel Alexandru. Despărțirea de Luchi Georgescu a fost una controversată, disputându-se o avere considerabilă.​

Ce avere are Gheorghe Nețoiu

Gheorghe (Gigi) Nețoiu deține o avere estimată între zeci și sute de milioane de euro, principalul său portofoliu fiind în agricultură, imobiliare și afaceri internaționale. Pentru moment, declarația lui de avere, deși depusă în dosarul de candidat, nu a fost făcută publică.

Gheorghe Nețoiu se prezintă ca un om care a pornit de jos, dar care a ajuns să gestioneze o avere considerabilă prin investiții private, mai ales în agricultură, energie și imobiliare. El spune că banii lui provin exclusiv din afaceri proprii și muncă, insistând în repetate rânduri că nu are datorii politice, sponsori sau finanțatori.

„Eu n-am niciun ban de la niciun prieten, nu vreau obligații. Sunt banii mei și ai familiei mele” – Gheorghe Nețoiu, candidat independent la Primăria București.

Recent, în emisiunea lui Marius Tucă, Nețoiu a oferit detalii despre averea pe care a acumulat-o în timp. O parte importantă este zona de energie, unde spune că a investit masiv: „Numai investițiile sunt în jur de 50 de milioane. Investițiile în energie, în panou fotovoltaică, stocare de energie și în fermă”.

El afirmă că are un proiect fotovoltaic care produce „aproape 60 de megawați pe zi”, cu sisteme de stocare de 14 megawați, în extindere spre 28.

Un al doilea pilon al averii sale este agricultura. Nețoiu spune că a dezvoltat una dintre cele mai moderne ferme din Europa într-un timp record: „Cea mai modernă fermă din Europa pe vaci și pe oi am făcut-o în șase luni de zile”.

Ferma lui are „în jur de 1300 – 1400 de văcuțe cu viței cu tot”, cu un perimetru împrejmuit de „un gard electrificat de 25 km”. Tot el explică faptul că are „bază de recepție de 15.000 de tone” și că timp de două decenii a lucrat 2.500 de hectare de cultură mare cu irigații.

Pe lângă agricultură și energie, Nețoiu are și investiții imobiliare, atât în România, cât și în străinătate. El menționează explicit: „Am și două apartamente în Dubai. Acum 7 ani le-am cumpărat”. Tot el spune că a avut și parteneriate în Turcia și că deține imobiliare și în țară.

Spune că este un om foarte bogat, dar afirmă că nu știe să-și evalueze exact averea totală.

O altă zonă în care a cheltuit sume importante, deși neprofitabile, spune el, este fotbalul. Aici afirmă că a băgat circa 10 milioane de euro în 20 de ani, bani pe care îi consideră pierduți.