Declarația controversată a unui candidat la Primăria Capitalei: „Jumătate dintre români ar trebui să facă închisoare”

Gheorghe (Gigi) Nețoiu candidează independent la alegerile pentru Primăria Capitalei. sursa: Inquam Photos / George Călin

Gheorghe (Gigi) Nețoiu, candidat independent la Primăria Capitalei, a stârnit controverse după ce a declarat, într-un interviu pentru Libertatea, că „jumătate dintre români ar trebui să facă închisoare”, argumentând că experiența detenției l-a „disciplinat” și „i-a schimbat viața”.

În opinia sa, detenția „disciplinează” și „schimbă vieți”.

„Eu cred că jumătate dintre români ar trebui să facă închisoare. Că 8 luni, că 10 luni... De ce? Că te aduce cu picioarele pe pământ, pentru că, fiind prins în acest angrenaj al tentațiilor, să fim corecți, m-a învățat să fiu mai disciplinat, mi-am refăcut toată viața mea de când m-am născut și până în prezent.

Gândiți-vă că eram deputat când am fost arestat și atunci am zis: 'Domnule, poate Dumnezeu a vrut să-mi arate și cealaltă față, poate a fost o încercare pentru mine'. Acolo am făcut o biserică, am muncit foarte mult și m-am eliberat condiționat”, a declarat Gigi Nețoiu, pentru sursa citată.

Candidatura lui Gheorghe Nețoiu, lansată cu petrecere, lăutari și berbecuți la proțap

Gheorghe (Gigi) Nețoiu este candidat independent la alegerile generale pentru Primăria Capitalei. Și-a lansat candidatura în data de 7 noiembrie, pe malul Dunării, în Portul Cultural Cetate, din județul Dolj.

Lansarea a fost mai mult o petrecere cu lăutari, berbecuți la proțap și invitați precum Romică Țociu și Cornel Palade. Și la depunerea candidaturii la Biroul Electoral Central a venit însoțit de lăutari.

Cunoscut în spațiul public drept Gigi Nețoiu, este un om de afaceri, fost ofițer de poliție și ex-parlamentar, un personaj cu vizibilitate constantă în viața publică românească în ultimele trei decenii

Programul lui Gheorghe Nețoiu pentru Primăria București

Gheorghe Nețoiu își construiește programul pentru Primăria Capitalei în jurul faptului că banii plătiți de bucureșteni trebuie să fie urmăriți până la ultimul leu, iar prioritățile orașului trebuie stabilite direct de locuitori, nu de partide.

El promite că, spre deosebire de administrațiile anterioare care „au promis ceva, oamenii le-au dat votul, iar acum, după un an jumate, pleacă la Primăria Capitalei”, el va porni direct de la realitate: câți bani sunt, ce s-a cheltuit, ce a mai rămas.