Ciprian Ciucu: Sper ca majoritatea cu PSD și USR din Consiliul General să continue iar victoria mea să fie considerată și a lui Bolojan

Ciprian Ciucu își dorește să se păstreze actuala majoritate din Consiliul General. Foto: Hepta

Ciprian Ciucu, învingător în cursa pentru Primăria Generală, conform exit poll-ului Avangarde, a declarat duminică seara la Antena 3 CNN că speră ca actuala majoritate din Consiliul General, formată din PNL, PSD și USR, va continua în această formulă.

Ciucu i-a mulțumit premierului Ilie Bolojan pentru sprijinul în campania electorală și a afirmat că speră ca victoria sa să fie privită și ca o victorie a prim-ministrului liberal.

"Mâine dimineață, mă voi duce la Primăria Sectorului 6, pentru că, și în această campanie, am fost un primar. Nu se poate opri primăria din cauza unei campanii electorale.

Îmi voi face programul și, după aceea, probabil, voi discuta foarte mult cu presa (...) după care o să-mi iau o perioadă de timp să îmi pun ordine de idei, în priorități.

Apoi am să vin cu viziunea (n.r. pentru București), să o prezint într-o conferință de presă și în interviuri individuale (...)", a spus Ciucu la Antena 3 CNN.

Ciprian Ciucu: Actuala majoritate, în care și USR este la masă, este cea pe care mi-o doresc

"Din punctul meu de vedere, actuala majoritate formată din PNL, USR, PSD trebuie să meargă mai departe, pentru că aceeași majoritate există și la nivelul Guvernului României și aceasta este majoritatea pe care mi-o doresc, evident, și cu USR la masă. Lucrurile deja sunt aranjate în acest fel și îmi doresc să rămână în acest fel (...)

Îi mulțumesc domnului președinte (al PNL) Bolojan pentru că m-a susținut în această campanie, că mi-a dat șansa să candidez.

A fost esențială susținerea domniei sale și mi-aș dori să fie privită victoria de azi și ca o victorie a domniei sale", a conchis el.

Ciprian Ciucu: Acest vot mă responsabilizează. Apel pentru cei din secţii: să fie foarte atenţi la numărătoarea voturilor

Anterior, într-o declarație publică, Ciucu a spus:

"Acest vot mă responsabilizează, le mulţumesc foarte mult bucureştenilor pentru încrederea lor. Le mulţumesc celor care m-au sprijinit în această campanie. Vreau ca, în primul rând, ca prin această campanie să dau un mesaj de unitate pentru partidele din Coaliţia guvernamentală, în special, pentru cele de centru-dreapta. O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului Bucureşti, o să avem multe proiecte de trecut.

Şi, aşa cum am spus şi în această campanie, vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele. Şi asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung, pentru că oraşele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung primari şi să îşi poată pune în aplicare viziunea (...)

A fost o campanie grea, în care m-am concentrat pentru a transmite mesaje eminamente pozitive despre realizările mele ca primar de Sector şi despre viziunea şi proiectele pe care le-am propus bucureștenilor.

Şi cred că în acest lucru a constat cheia-succesului. Evident, mai sunt multe de făcut, noaptea este la început, sunt oameni în secţii.

Şi fac un apel pentru cei din secţii: să fie foarte, foarte atenţi la numărătoarea voturilor, mai ales la ştampilă, pentru că ştampila, aţi văzut, se imprimă inclusiv pe verso şi sper să nu avem probleme cu numărătoarea voturilor din acest motiv".

Mesajul transmis pe Facebook de Ciprian Ciucu după anunţarea rezultatelor din exit-poll

Ciprian Ciucu a postat duminică seara și un mesaj pe Facebook, după publicarea rezultatului din exit poll-ul Avangarde.

“Acest mandat va fi proiectul vieții mele pentru următorii 10 ani”, a scris el în mesaj.

“Dragi bucureșteni, vă mulțumesc! Voi fi primarul tuturor, omul care va fi permanent în comunitate și vă va asculta! Voi munci mult, zi de zi, pentru a reuși să pun Bucureștiul la punct.

Mi-ați dat o misiune grea și o voi îndeplini. Va fi proiectul vieții mele pentru următorii 10 ani. Voi rămâne cu dumneavoastră și cu Bucureștiul. Timpul va trece în favoarea noastră! Aștept rezultatul oficial”, a adăugat Ciprian Ciucu.