Un român a fost urmărit în Germania de 10 maşini de poliţie, pe o distanță de 200 de kilometri

Poliția germană a încercat să oprească un cetățean român în vârstă de 44 de ani la frontieră pentru un control de rutină. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustraziv)

Un român în vârstă de 44 de ani a fost umărit într-o cursă nebună, de zece maşini de poliţie, în timp ce conducea cu mare viteză spre Bavaria, în Germania. Poliţiştii l-au urmărit pe o distanţă de 200 de km, iar în cele din urmă, românul a fost oprit şi scos din mașină deoarece, potrivit poliției, se comporta agresiv.

Vineri noapte, poliția germană a încercat să oprească un cetățean român în vârstă de 44 de ani la frontieră pentru un control de rutină. Bărbatul a ignorat semnalele de oprire și a accelerat în loc să oprească. Urmărirea care a urmat a pornit din Germania şi a continuat până în în Austria, relatează presa austriacă.

Trecând granița la Suben, șoferul și-a continuat călătoria pe autostrada A8 spre localitatea Wels. Mai multe unități de poliție din Germania și Austria s-au alăturat urmăririi. Românul a încercat să lovească mai multe mașini de poliție, în timp ce conducea cu o viteză excesivă, folosind acostamentul de urgență, schimbând brusc banda în mod repetat și chiar atingând un parapet.

Potrivit poliției, acesta a încercat, de asemenea, să lovească de mai multe ori mașinile poliției. Cu toate acestea, coliziunile au fost evitate.

Apoi a trecut de pe autostrada A15 pe A1 și a condus spre Eberstalzell, unde a ieșit de pe autostradă și a reintrat imediat pe aceasta îndreptându-se spre Viena.

Bărbatul a fost oprit în cele din urmă pe A1, lângă Haid, după ce a condus aproximativ 200 de kilometri pe autostrăzile germane și austriece. După ce a fost oprit, a devenit agresiv și a trebuit să fie scos din vehicul de către ofițeri.

Poliția a suspectat că se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor, aşa că i-a fost făcut un test de sânge, care va oferi informații suplimentare în anchetă.

Românul în vârstă de 44 de ani a fost arestat, a fost dus la centrul de detenție al poliției din Linz şi a fost audiat.