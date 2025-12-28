Rogobete: Cele două victime ale exploziei din Oneşti au fost transferate la un spital din Belgia

Tinerii care au suferit arsuri grave în urma deflagraţiei dintr-un bloc din Oneşti, transferaţi în Belgia. Sursa colaj foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Cele două persoane – o femeie şi un bărbat – cu arsuri severe pe mai mult de 60% din suprafaţa corporală, în urma exploziei produse într-un apartament din Oneşti, au fost transferate în condiţii de siguranţă la un spital din Belgia, unde pot beneficia de tratament specializat de înalt nivel, a anunţat, duminică, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a precizat că în ultimele zile s-a înregistrat un număr crescut de pacienţi cu astfel de afecţiuni, potrivit Agerpres.

"Mulţumesc Forţelor Aeriene Române, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi tuturor profesioniştilor implicaţi pentru coordonarea impecabilă a acestui transfer complex, realizat într-un timp critic. Mulţumesc, de asemenea, doamnei Monica Althamer pentru sprijinul acordat şi pentru facilitarea accesului pacienţilor la Spitalul Universitar Charleroi", a transmis Rogobete într-o postare pe Facebook, unde a făcut publice trei fotografii.

Potrivit oficialului, în paralel, în ultimele zile, se înregistrează la nivel naţional un număr crescut de pacienţi cu arsuri severe generate de violenţă, autoagresiune, incendieri intenţionate, utilizarea unor instalaţii improvizate, dar şi de electrocuţii apărute ca urmare a neglijenţei.

"Aceste situaţii pun o presiune majoră asupra sistemului medical şi produc suferinţă profundă pacienţilor şi familiilor acestora. România are, din păcate, spre deosebire de multe alte state, un număr foarte mare de pacienţi cu arsuri severe, depăşind media Uniunii Europene. Această realitate arată cât de necesară este conştientizarea responsabilităţii individuale şi colective", a subliniat ministrul Sănătăţii.

Construcţia celor două centre de la Timişoara şi Târgu Mureş pentru arşi grav este finalizată în proporţie de peste 90%, a completat Alexandru Rogobete.

"Începând de anul viitor, pacienţii cu arsuri grave vor putea fi trataţi aici, acasă, în condiţii moderne şi sigure. Însă responsabilitatea, prevenţia şi evitarea acestor situaţii rămân vitale, pentru ca sistemul să poată face faţă numărului mare de pacienţi şi pentru a proteja vieţi", a evidenţiat ministrul Sănătăţii.