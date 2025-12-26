Explozie puternică într-un bloc din Onești, de Crăciun: Doi oameni au fost răniți

Potrivit oficialilor de la ISU Bacău, nu a fost necesară evacuarea oamenilor din bloc. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Două persoane au suferit arsuri în urma unei explozii, urmată de un incendiu, care s-a produs în noaptea de joi spre vineri, într-un apartament al unui bloc din municipiul Oneşti, a informat vineri Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, potrivit Agerpres. Din fericire, structura de rezistenţă a imobilului nu a fost afectată, au mai transmis specialiştii.

La faţa locului au intervenit cadre medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi pompierii, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială pentru salvare de la înălţime şi o ambulanţă SMURD.

Victimele, o femeie şi un bărbat cu vârste de 31 de ani, au fost transportate la spital de echipajele SAJ şi SMURD.

"Sosiţi la faţa locului, pompierii băcăuani au constatat că evenimentul s-a produs într-un apartament situat la etajul întâi dintr-un bloc de tipul parter şi trei etaje.

Două persoane (n.r.: o femeie şi un bărbat cu vârste de 31 de ani) care se aflau în locuinţă s-au autoevacuat şi au suferit arsuri de diferite grade pe aproximativ două treimi din suprafaţa corpului", a precizat ISU Bacău.

Potrivit ISU Bacău, nu a fost necesară evacuarea oamenilor din bloc, iar structura de rezistenţă a imobilului nu a fost afectată.