Explozii de lavă și nori de cenușă pe Etna. După mulţi ani s-a activat craterul de nord-est. A fost emisă o alertă galbenă

Explozii de lavă de până la 400 de metri înălțime şi coloane de gaze şi cenuşă la vulcanul Etna au fost propulsate kilometri întregi de vântul puternic. Sursa foto: Hepta

Explozii de lavă şi nori de cenuşă s-au înregistrat sâmbătă la vechiul Crater de Nord-Est al vuclanului Etna, format în 1911 și considerat ani de zile adormit. Departamentul de Protecție Civilă a ridicat nivelul de atenţionare în zonă, dar aeroportul din Catania rămâne deocamdată complet operațional.

Explozii de lavă de până la 400 de metri înălțime şi coloane de gaze şi cenuşă la vulcanul Etna au fost propulsate kilometri întregi de vântul puternic. Vechiul Crater de Nord-Est , format în 1911, a fost considerat ani de zile adormit. Primul crater al vulcanului a înregistrat sâmbătă o dinamică brutală și rapidă. Astfel în mai puțin de o jumătate de oră, s-au înregistrat explozii violente, care au proiectat material piroclastic dincolo de baza vulcanului Etna, în timp ce cenușa a fost suflată spre vest, relatează La Repubblica.

› Vezi galeria foto ‹

Departamentul de Protecție Civilă a modificat nivelul de alertă de la verde la galben și faza operațională de pre-alertă , invitând structurile locale de protecție civilă să adopte măsuri operaționale locale adecvate și de atenuare a riscurilor, în special în ceea ce privește posibila prezență a excursioniștilor la altitudine mare.

Specialiştii îşi aduc aminte că vechiul Craterul de Nord-Est a înregistrat ani de zile o activitate moderată, însă acum şi-a făcut simţită prezenţa cu două episoade consecutive. Deși este imposibil de explicat cauzele care stau la baza „trezirilor” craterelor, această reactivare nu este în întregime surprinzătoare pentru cei care urmăresc îndeaproape evoluția vulcanului, mai ales că în ultimele luni, mai multe fenomene stromboliene intermitente au indicat o reorganizare internă progresivă a sistemului.

Amplitudinea tremurului vulcanic a atins valori neobișnuit de mari, apoi a scăzut în timpul fazei de sedimentare, cu surse situate între 2.800 și 3.000 de metri deasupra nivelului mării. Între timp, tehnicienii INGV raportează o activitate explozivă modestă, dar constantă, la gura de ventilație de pe flancul estic al Voraginei, un alt crater responsabil pentru un nor de cenușă înalt de câteva sute de metri.

Deocamdată, din punct de vedere operațional, aeroportul din Catania rămâne pe deplin operațional în ciuda emiterii unei alerte roșii pentru traficul aerian . Departamentul de Protecție Civilă ordonase deja închiderea zonei de vârf și a zonelor cu pericol permanent, activând măsuri de urgență și coordonând întâlniri de monitorizare în timp real cu INGV (Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie) și Departamentul Național.

Scopul este de a menține o marjă de siguranță adecvată pentru turiști și alte persoane, într-o situaţie care s-ar putea schimba rapid.