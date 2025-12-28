Regatul Unit și Germania semnează un acord comun de 70 de milioane de dolari pentru sisteme mobile de artilerie

Sistemul poate lansa opt proiectile pe minut chiar și în mișcare. sursa foto: Getty

Regatul Unit a anunțat duminică semnarea unui contract comun de achiziții publice cu Germania, în valoare de 52 de milioane de lire sterline (aproximativ 70 de milioane de dolari), pentru dotarea cu „artilerie avansată montată pe vehicule blindate”, capabilă să tragă în timpul deplasării și să lovească ținte situate la peste 70 de kilometri, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Ministerului britanic al Apărării, „acordul va oferi armatei britanice o demonstraţie timpurie a capacităţii sistemului RCH 155, iar Germaniei, două unităţi pentru testare”.

Sistemul este produs de consorțiul de apărare franco-german KNDS împreună cu compania germană Rheinmetall.

Conform acelorași informații, sistemul poate lansa opt proiectile pe minut chiar și în mișcare, poate fi operat de doar doi membri ai echipajului și are o autonomie de 700 de kilometri fără realimentare.