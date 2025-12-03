Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Generală și îl sprijină pe Daniel Băluță

Eugen Teodorovici se retrage în favoarea lui Daniel Băluță. Foto: Daniel Băluță via Facebook

Candidatul independent Eugen Orlando Teodorovici, fost ministru PSD, și-a anunțat, miercuri, retragerea din cursa electorală pentru Primăria Capitalei și sprijinul pentru Daniel Băluță.

"Eu am intrat în această cursă electorală cu un element foarte clar:i am spus că experiența face diferența și nimeni nu poate să combată acest lucru. Multi încearcă să ducă în derizoriu această chestiune.

Independența de care am spus înseamnă și ca niciodată sa nu pui mai presus de interesul cetățeanului interesul tău personal.

De aceea, prezența mea aici, motivul pentru care sunt aici este de a mă alătura, cu tot sufletul și toată experiența, lui Daniel Baluță, colegul meu, prietenul meu de atâția ani.

Vreau sa aduc alături de omul care are experiența la nivel local, la firul ierbii, experiența mea la nivel național.

Putem să facem acea echipă care să realizeze ceea ce bucureștenii așteaptă de foarte mult timp", a spus Teodorovici.

El a adăugat că a fost semnat un protocol conform căruia principalele măsuri din programul său de candidat vor fi incluse în programul lui Daniel Băluţă.

Băluță: Cu experiența mea și a lui Teodorovici, Bucureștiul poate atrage și mai mulți bani

"Îți mulțumesc din suflet, Eugen! Da-mi voie sa le dezvălui oamenilor un lucru foarte important.

Eugen spune că banii nu sunt o problemă și am demonstrat în sectorul 4 că banii nu au fost o problemă. Se datorează colaborării pe care am avut-o - fie în calitate de ministru al Fondurilor Europene, fie în calitate de ministru de Finanțe.

Și să nu uităm că cel mai important lucru modificat în această zonă de mandat a lui Eugen a fost Regulamentul Comisiei Europene, fără de care astăzi metroul de aici nu ar fi putut să existe.

Așadar, această preocupare pe care împreună am avut-o pentru oameni are astăzi niște rezultate palpabile și sunt convins că expertiza lui Eugen, cu experiența pe care am acumulat-o, nu va face decât să arate că Bucureștiul poate să atragă și mai mulți bani", a spus, la rândul său, Daniel Băluță.

A doua retragere importantă din campania pentru Primăria Generală

Anunțul retragerii lui Teodorovici vine la o zi după ce un alt candidat, Vlad Gheorghe, independent susținut de partidul DREPT, a comunicat că renunță la cursa electorală în favoarea candidatului liberal Ciprian Ciucu.

Ne-am uitat împreună pe toate studiile sociologice pe care le-am făcut. Așa cum am declarat zilele trecute, vedem cu toții ceea ce devine foarte evident: candidata extremistă și cu legături și istorie în PSD are șanse reale să ajungă primarul Capitalei.

Lucrul responsabil de făcut este să îl susțin pe Ciprian Ciucu pentru a fi viitorul primar general al Capitalei pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și pentru ca Bucureștiul să nu cumva să ajungă în mâna unor extremiști PSD-iști

De aceea îi rog pe cei care voiau să mă voteze pe mine la alegerile din 7 decembrie să îl voteze în funcția de primar general pe Ciprian Ciucu și îi rog să susțină această alianță pe care am făcut-o pentru București și pentru democrație, pentru că pericolul extremismului este foarte serios", a afirmat Vlad Gheorghe.