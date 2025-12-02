Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu

Vlad Gheorghe și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei. Sursa foto: Agerpres Foto

Vlad Gheorghe, candidatul independent, susținut de partidul DREPT, la alegerile pentru Primăria Capitalei, și-a anunțat, marți, retragerea din cursa pentru fotoliul de primar general în favoarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu.

Acesta a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă comună cu candidatul PNL: “După mai multe discuții și după ce ne-am uitat împreună pe toate studiile sociologice pe care le-am făcut, așa cum am declarat zilele trecute, vedem cu toții ceea ce devine foarte cunoscut că candidata extremistă și cu legături și istorie în PSD are șanse reale să ajungă primarul Capitalei. Lucrul responsabil de făcut este să îl susțin pe Ciprian Ciucu pentru a fi viitorul primar general al Capitalei pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și pentru ca Bucureștiul să nu cumva să ajungă în mâna unor extremiști PSD-iști".

Vlad Gheorghe a mai spus că a fost o decizie dificilă, dar că Bucureștiul "trebuie să rămână un bastion al democrației":

"De aceea îi rog pe cei care voiau să mă voteze pe mine la alegerile din 7 decembrie să îl voteze în funcția de primar general pe Ciprian Ciucu și îi rog să susțină această alianță pe care am făcut-o pentru București și pentru democrație pentru că lucrurile sunt extrem de serioase și pericolul extremismului este extrem, extrem de serios. Îl voi susține pe domnul Ciucu mai departe și fac un apel la cei care voiau să mă voteze pe mine să îl susțină pe dânsul cu un vot. Este o decizie dificilă, dar cred că ăsta este lucrul calculat uitându-ne pe cifre și lucrul responsabil de făcut. Am văzut la Alba Iulia huiduieli peste imnul național. E un lucru care nu trebuia să se întâmple iar Bucureștiul trebuie să rămână un bastion al democrației”, a precizat Vlad Gheorghe.

Anunțul vine în contextul în care Daniel Băluță, candidatul PSD, conduce în cel mai recent sondaj făcut public, urmat la o foarte mică distanță de Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR.

Într-un sondaj realizat de către institutul AtlasIntel la comanda HotNews, candidatul PSD, Daniel Băluță, și candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc, la mică distanță unul de celălalt, în intențiile de vot ale bucureștenilor.

Astfel, conforma sondajului AtlasIntel, în prezent, ierarhia din competiția electorală este următoarea:

locul 1: primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, cu un scor de 23,3%;

locul 2: candidata AUR Anca Alexandrescu, cu un scor de 23,2%;

locul 3: primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, cu un scor de 21,7;

locul 4: candidatul USR Cătălin Drulă, cu un scor de 15,5%;

locul 5: candidata SENS Ana Ciceală, cu un scor de 8,4%;