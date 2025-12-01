Sociolog: Este posibil să fie egalitate la alegerile pentru Primăria București, lupta e foarte strânsă

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor fi organizate la data de 7 decembrie. FOTO: Getty Images

Sociologul Marius Pieleanu a declarat, la Antena 3 CNN, că este posibil ca la alegerile ce vor avea loc duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Generală a Municipiului București să fie egalitate între primii doi din cursa electorală. Daniel Băluță, candidatul PSD, conduce în cel mai recent sondaj făcut public, urmat la o foarte mică distanță de Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR. Marius Pieleanu a spus însă că este „sceptic” față de rezultatul sondajului și a explicat că în analizele Avangarde „lucrurile nu stau chiar așa”.

Într-un sondaj realizat de către institutul AtlasIntel la comanda HotNews, candidatul PSD, Daniel Băluță, și candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc, la mică distanță unul de celălalt, în intențiile de vot ale bucureștenilor.

Astfel, conforma sondajului AtlasIntel, în prezent, ierarhia din competiția electorală este următoarea:

locul 1: primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, cu un scor de 23,3%;

locul 2: candidata AUR Anca Alexandrescu, cu un scor de 23,2%;

locul 3: primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, cu un scor de 21,7;

locul 4: candidatul USR Cătălin Drulă, cu un scor de 15,5%;

locul 5: candidata SENS Ana Ciceală, cu un scor de 8,4%;

„În sondajele noastre nu stau lucrurile chiar așa. (...) Îndemn telespectatorii să valorizeze cu propria lor experiență sondajele. Trebuie să le privim cu scepticism”, a spus sociologul Marius Pieleanu la Antena 3 CNN.

Acesta a explicat totuși de ce a crescut atât de mult în sondaje Anca Alexandrescu. Sunt trei elemente: retragerea lui Makaveli din cursă, demisia ministrului Apărării Ionuț Moșteanu după un scandal legat de studiile sale, bazinul suveranist al Capitalei unde ruptura dintre George Simion și Călin Georgescu nu este relevantă.

„Sunt două elemente care au concurat la ușoara creștere a doamnei Anca Alexandrescu. Primul element este retragerea domnului Zidaru, Makaveli, care era undeva la 3 procente și probabil că jumătate dintre ele, să zicem, pentru că suntem extrem de radicali cei care îi dădeau votul domnului Zidaru și nu o să îi dea votul doamnei Alexandrescu, s-au dus totuși jumătate din aceste procente la doamna.

Și mai este ceva: demisia domnului Moșteanu, care a surprins o clasă politică în mentalul colectiv argumentată de tipul următor 'toți sunteți la fel, inclusiv USR, de data asta'. Și atunci care este salvarea? Salvarea este la partidele care nu au condus România până acum. (...) Nu discutăm realitatea, ci percepția. Astea sunt două argumente consistente care au dus la creșterea doamnei Alexandrescu”, a explicat patronul institutului de sondaje Avangarde.

Pieleanu a mai explicat că la București ruptura dintre George Simion și Călin Georgescu nu reprezintă un factor care să influențeze alegerile pentru Primăria Generală.

„Al treilea argument e cel referitor la ruptura evidentă a bazinului suveranist la nivel național. Cred că la București nu se va pune problema. Majoritatea celor care votează AUR, dar sunt și fideli omnului Călin Georgescu, o vor vota pe doamna Anca Alexandrescu”, a spus sociologul.

Totuși, în această săptămână cifrele se pot schimba, cu atât mai mult cu cât candidatul Vlad Gheorghe ar urma să se retragă din cursă, ceea ce ar schimba lucrurile în favoarea candidaților de dreapta, e de părere sociologul.

„AUR la București e la egalitate, pe locul 2, cu PSD. Separat, însumând fiecare, circa 23, 34 de procente. PSD la București e mai sus decât național. Daniel Băluță înregistrează un scor semnificativ mai mare decât media PSD la nivel de țară.

Sincer să fiu nu aș vrea să luați asta ca pe ceva infailibil, e o estimare, lucrurile nu se vor tranșa ușor, ne putem aștepta să fie o apropiere atât de mare încât să fim nevoiți chiar să dăm egalitate, între primii doi.

Lupta e foarte strânsă. Aud pe surse și o posibilă retragere a domnului Vlad Gheorghe, care are un electorat radical, dar bine constituit la nivel de București, ceea ce ar schimba pentru candidații de dreapta semnificativ lucrurile”, a conchis Marius Pieleanu.

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor fi organizate la data de 7 decembrie.

Campania electorală a început din 22 noiembrie, iar candidații care conduc curs electorală sunt, potrivit sondajelor, Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Anca Alexandrescu (susținută de AUR) și Cătălin Drulă (USR).

Ordinea candidaților pe buletinele de vot:

1. Cătălin Drulă - USR

2. Daniel Băluță – PSD

3. George Burcea - POT

4. Ciprian Ciucu - PNL

5. Ana-Maria Ciceală - SENS - URS.PDF

6. Liviu Gheorghe Florea - PNȚMM

7. Gheorghe Macovei - PRM

8. Oana Crețu - PSDU

9. Mihai Lasca - PPR

10. Rareș Lazăr - candidat independent

11. Anca Alexandrescu - candidat susținut de AUR

12. Dan Trifu - candidat independent

13. Eugen Orlando Teodorovici - candidat independent

14. Gheorghe Nețoiu - candidat independent

15. Vlad Gheorghe - candidat independent

16. Angela Negrotă - candidat independent

17. Filip Titian - candidat independent