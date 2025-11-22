MAI, campanie de informare înainte de alegerile din 7 decembrie: „Nu fotografia buletinul de vot! Este ilegal”

1 minut de citit Publicat la 12:56 22 Noi 2025 Modificat la 12:56 22 Noi 2025

MAI lansează avertismente pentru alegători, înainte de alegerile locale parțiale din 7 decembrie / Sursa foto: Hepta

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a realizat clipuri video de informare a cetăţenilor cu privire la posibile infracţiuni în legătură cu exprimarea votului, în contextul alegerilor locale parţiale din 7 decembrie, potrivit Agerpres.

„Nu fotografia şi nu filma buletinul de vot! Nu posta astfel de materiale pe social media! Este ilegal!”, este mesajul printr-un astfel de videoclip prezentat, sâmbătă, de MAI.

„Nu accepta bani, bunuri sau alte foloase în schimbul votului tău. Nu-ţi risca libertatea!”, se transmite cetăţenilor într-un al doilea clip realizat de MAI, în cadrul campaniei de informare având sloganul #Respectă şi cere respect.

Purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog, a menţionat, într-o declaraţie de presă susţinută vineri, că pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, Ministerul Afacerilor Interne a realizat clipuri audio-video în care sunt prezentate o serie de prevederi legale referitoare la alegeri.

„Astfel, ne dorim ca cetăţenii să cunoască principalele interdicţii pentru a preveni comiterea unor contravenţii sau infracţiuni electorale”, a subliniat reprezentantul MAI.

Monica Dajbog a mai transmis că li se reaminteşte cetăţenilor să nu distribuie informaţii neverificate, având în vedere experienţa alegerilor precedente când au fost promovate mai multe narative false în mediul online prin mesaje care dezinformau, clipuri cu conţinut manipulator de tip deepfake şi chiar conturi false care imitau site-uri de presă şi instituţionale.

„Campaniile de dezinformare, inclusiv prin intermediul unor conturi maliţioase de pe reţele de socializare care propagă informaţii false, au drept obiectiv afectarea integrităţii procesului electoral şi a ordinii publice prin inducerea unui sentiment de panică în rândul cetăţenilor şi neîncredere în instituţiile publice.

Tentativele de manipulare prin dezinformare pot fi zădărnicite printr-un efort comun al autorităţilor şi cetăţenilor, pe care îi încurajăm să rămână vigilenţi şi să se informeze din surse oficiale verificate”, a mai subliniat purtătorul de cuvânt al MAI.