Prima zi de campanie electorală în București. Ce reguli trebuie să respecte candidații la Primăria Capitalei în 2025

2 minute de citit

Ștampilă de vot într-o secție de votare din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Campania electorală pentru alegerile locale parțiale din București începe oficial astăzi, 22 noiembrie 2025. Candidații la Primăria Capitalei și partidele intrate în cursa electorală trebuie să urmeze reguli clare privind tipurile de materiale permise, comunicarea online și mesajele folosite în spațiul public.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis că următoarele 15 zile trebuie să se desfășoare sub semnul corectitudinii, transparenței și respectării stricte a legislației electorale.

Campania electorală pentru alegerile locale a început pe 22 noiembrie

Potrivit comunicatului transmis de Autoritatea Electorală Permanentă, campania electorală pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025 a început sâmbătă, 22 noiembrie, la ora 00:00, și se va încheia în 6 decembrie, la ora 07:00.

AEP îi îndeamnă pe competitorii electorali să contribuie la o campanie corectă și transparentă, în acord cu legea și cu toate reglementările europene privind publicitatea politică.

Totodată, partidele și candidații sunt obligați să îndepărteze, până la începerea campaniei, toate materialele de propagandă afișate înainte, dacă acestea nu respectă regulile în vigoare pentru perioada oficială de campanie.

Ce reguli trebuie să respecte candidații în campania electorală

AEP precizează că, pe durata campaniei electorale, sunt permise doar anumite tipuri de activități și materiale de promovare:

afișe electorale;

materiale audio sau video difuzate de mass-media, în condițiile legii;

publicitate în presa scrisă;

materiale de propagandă electorală online;

broșuri, pliante și alte materiale tipărite similare.

În schimb, legea interzice explicit o serie de activități și mijloace de publicitate:

utilizarea vehiculelor inscripționate sau colantate cu imagini ale candidaților, slogane sau alte mesaje politice;

vehicule care difuzează în mers sau staționar materiale audio;

spectacole, serbări sau focuri de artificii;

bannere, mesh-uri, corturi sau pavilioane publicitare;

panouri publicitare mobile sau fixe, steaguri publicitare, ecrane publicitare;

indicatoare direcționale, structuri autoportante sau proiecte publicitare speciale;

publicitate luminoasă.

AEP subliniază și că este interzisă folosirea mesajelor discriminatorii sau care incită la ură, intoleranță, defăimare ori învrăjbire religioasă sau etnică.

Regulile de promovare online în campania electorală

Materialele de propagandă electorală online sunt permise, însă acestea trebuie să respecte standarde europene stricte.

Publicitatea politică trebuie etichetată conform Regulamentului (UE) 2024/900, iar modelele și cerințele tehnice sunt stabilite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1410. Asta înseamnă că fiecare material online trebuie să includă informații clare despre finanțare, identitatea promotorului și modul de targetare.

AEP le reamintește competitorilor că transparența în publicitatea digitală este obligatorie și verificabilă.

De ce durează doar 15 zile campania electorală din 2025

Alegerile locale sunt alegeri parțiale, organizate pentru ocuparea unor funcții rămase vacante, inclusiv cea de Primar General al Capitalei.

Conform legislației electorale, campania pentru alegeri parțiale are o durată redusă – 15 zile – tocmai pentru că votul nu vizează reînnoirea completă a autorităților locale, ci doar completarea funcțiilor libere.

Astfel, perioada 22 noiembrie – 6 decembrie reprezintă intervalul legal minim prevăzut pentru desfășurarea campaniei.