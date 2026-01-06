Președintele Columbiei îl amenință pe Trump cu războiul de gherilă daca invadează țara. „Va dezlănțui jaguarul”

Donald Trump și Gustavo Petro. sursa foto: Getty

O acțiune a americanilor în Columbia „va dezlănțui jaguarul poporului” și va duce la un război de gherilă, susține președintele Gustavo Petro, ca răspuns la amenințările lui Donald Trump din ultimele zile.

După atacul asupra Venezuelei și capturarea lui Nicolas Maduro, Trump și-a îndreptat duminică atenția către Columbia, lansând noi amenințări verbale la adresa președintelui columbian Gustavo Petro.

Vorbind cu jurnaliștii, Trump a descris Columbia drept „foarte bolnavă” și a susținut că țara este condusă de „un om bolnav căruia îi place să producă cocaină şi să o vândă Statelor Unite”.

„Nu va face asta prea mult timp”, a insistat președintele american, fără a oferi detalii suplimentare.

Într-o discuție separată cu reporterii, la bordul Air Force One, Trump a reluat atacurile verbale la adresa lui Petro, fără a-i menționa numele. Întrebat explicit dacă ia în calcul o operațiune militară împotriva Columbiei, Trump a răspuns: „Îmi sună bine”.

Declarațiile vin la scurt timp după ce SUA au lansat atacuri asupra unor ținte din Venezuela, l-au capturat pe Nicolas Maduro și l-au scos din țară împreună cu partenera sa, Cilia Flores. Potrivit administrației americane, Maduro urmează să fie judecat la New York pentru acuzații legate de traficul de droguri.

Sâmbătă, imediat după intervenția SUA în Venezuela, Trump i-a transmis lui Petro „să-şi păzească fundul” și l-a calificat din nou drept „un om bolnav” căruia „îi place să consume cocaină”. Columbia, stat vecin cu Venezuela, este considerată un nod major în producția și tranzitul cocainei, un subiect recurent în discursul liderului de la Casa Albă.

Oops. Trump told the president of Colombia to watch his ass pic.twitter.com/1eFjdt0DXK — NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2026

Gustavo Petro, fost membru al unei grupări de gherilă de stânga care s-a demobilizat în anii ’90, a respins acuzaţiile, declarând: „Nu sunt ilegitim şi nu sunt un narco.”

„Trump vorbeşte fără să cunoască situaţia. Nu mă mai calomniaţi”, a scris el într-o postare pe X.

„Dacă ei (Statele Unite – n.r.) vor bombarda, campesinos se vor transforma în mii de grupări de gherilă în munţi. Iar dacă îl vor reţine pe preşedinte, pe care o mare parte a ţării îl iubeşte şi îl respectă, vor dezlănţui «jaguarul» poporului”, a avertizat Petro.

Escaladarea actuală nu este un episod izolat. Încă din 25 noiembrie 2025, Gustavo Petro lansa un mesaj dur la adresa administrației americane, într-o declarație care-l viza direct pe secretarul de stat Marco Rubio.

„Așa că ce am de spus pentru domnul Marco Rubio este următorul lucru: frate, dacă vrei să mă bagi la închisoare, hai să vedem dacă chiar poți să faci asta! Dacă vrea să mă îmbrace într-o salopetă portocalie de pușcărie – să încerce”, arată agenția Nexta, într-un video publicat pe rețeaua X.

Colombia’s President Challenges the U.S. Secretary of State



The statement was made back on November 25, 2025.



“So what I have to say to Mr. Marco Rubio is this: bro, if you’re going to put me in prison — let’s see if you can actually do it.



If he wants to put me in an orange… https://t.co/FGDl4T8sm3 pic.twitter.com/VgNxLBu448 — NEXTA (@nexta_tv) January 5, 2026

Petro: „Nici Hitler nu a îndrăznit să bombardeze o capitală sud-americană”

Președintele columbian Gustavo Petro a respins amenințările și acuzațiile venite de la Washington.

„Numele meu (...) nu apare în dosarele instanţelor privind traficul de droguri. Încetaţi să mă mai calomniaţi, domnule Trump”, a transmis Petro pe rețeaua X, citat de AFP.

Liderul columbian, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de intervențiile militare americane în America Latină, a acuzat Statele Unite că l-au răpit pe Nicolas Maduro „fără bază legală” și a susținut că SUA au devenit prima țară care a bombardat o capitală sud-americană.

„SUA sunt prima ţară din lume care a bombardat o capitală sud-americană în toată istoria omenirii. Nici măcar (prim-ministrul israelian Benjamin) Netanyahu nu a făcut-o, nici (liderul nazist Adolf) Hitler, nici (dictatorul spaniol Francisco) Franco, nici (dictatorul portughez Antonio de Oliveira) Salazar. Ce distincţie teribilă este aceasta, pentru că sud-americanii nu o vor uita generaţii întregi”, a scris Petro, potrivit EFE.

Într-un mesaj amplu, Petro a pledat pentru schimbarea partenerilor comerciali și pentru unitatea regională.

„Partenerii comerciali trebuie să se schimbe, iar America Latină trebuie să se unească, altfel va fi tratată ca o servitoare şi ca o sclavă, nu ca centrul vital al lumii. O Americă Latină cu capacitatea de a înţelege, de a face comerţ şi de a se uni cu întreaga lume. Nu privim doar spre nord, ci în toate direcţiile”, a transmis acesta.

Totodată, Petro i-a cerut președintelui Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, să caute o alianță regională, „care în primul rând trebuie să fie însăşi America Latină, care este în prezent bombardată”.

Deşi Columbia este cel mai mare producător de cocaină din lume, nu există nicio dovadă că preşedintele Gustavo Petro, ales în 2022, ar fi implicat în vreun fel în această activitate, scrie The Guardian.

Ţara a fost mult timp un partener apropiat al Statele Unite ale Americii în lupta împotriva traficului de droguri şi s-a bucurat de sprijin bipartizan la Washington, însă relaţiile s-au deteriorat dramatic după ce Donald Trump a ajuns la Casa Albă.

Comerţul cu droguri din Columbia este controlat în mare parte de grupări armate ilegale, precum Clanul Golfului, Armata de Eliberare Naţională (ELN) şi facţiuni disidente ale grupării de gherilă Forţele Armate Revoluţionare ale Columbiei (FARC), ai cărei membri, în majoritate, s-au demobilizat după acordul de pace din 2016.

Petro şi-a petrecut o parte din tinereţe ca membru al grupării de gherilă de stânga M-19, însă nu se crede că ar fi participat vreodată la lupte. După demobilizare, a participat la redactarea noii Constituţii din 1991 şi a devenit ulterior un parlamentar respectat. A fost primar al capitalei Columbiei înainte de a fi ales preşedinte.

„Am jurat să nu mai pun mâna pe o armă niciodată… dar pentru patrie voi lua din nou armele”, a spus el.

Statele Unite i-au revocat viza lui Petro în septembrie, după ce acesta a făcut apel la soldaţii americani să nu execute ordine ilegale. În octombrie, Washingtonul a impus sancţiuni financiare împotriva lui Petro, a soţiei sale şi a mai multor colaboratori apropiaţi.

În acelaşi timp în care SUA îşi consolidau prezenţa militară în Caraibe şi bombardau ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, pentru a pune presiune asupra preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro, forţele americane au efectuat lovituri şi asupra unor ambarcaţiuni din estul Oceanului Pacific, la vest de coasta Columbiei.